不賣百萬名車，但 Suzuki 為何讓人排隊半年也甘願？
2GameSome - 有車賞
2021-03-04 09:25:00
2020 年台灣汽車市場迎來了 15 年來久違的歷史新高，締造 45.7 萬輛年銷售量，無論國產、進口、平價小車、豪華品牌等車款雨露均霑，除了最受人關注的常勝軍如 Toyota、Lexus、Mercedes-Benz 等品牌歡喜收下勝果以外，若說還有一個品牌，是你捧著現金上門買車都還要排著隊等車來的超熱門品牌，你猜得到嗎？
那就是…來自日本的 Suzuki，可能會出乎很多人的預料之外。若要於 2020 年挑出一個最熱門的級距，CUV 市場應該可以掄元，其中最具代表性的莫過於是 Toyota Corolla Cross，其次則應該是百萬級距的中型 SUV，其中 Ford Kuga、Honda CR-V 與 Toyota RAV4 戰得火熱，就是最佳說明。但反觀 Suzuki ，除了 Vitara 位居 CUV 市場以外，其餘旗下小車應該與此主力戰區無太大關係，但為何包含 Jimny、Swift、Swift Sport 甚至連 Ignis 等車型下單後都須排隊等車，最短也需要三個月的等車期間，到底 Suzuki 有啥魅力？讓人願意一等再等？關鍵應該出在於，Suzuki 堅持做好份內的事，也就是把小車的「角色」發揮最大，至今還在消化四千張訂單的Jimny 應該不由分說，難出其右的強烈特色，可說是車壇中最平易近人的硬派越野車款，有著出色的越野性能與設計個性，但卻無需花上像是 Land Rover Defender、Mercedes-Benz G-Class 或是 Toyota Land Cruiser Prado 等車型數百萬以上的高昂售價，還可以擁有小車於都會中穿梭的靈活性，最硬派的小車，Jimny 當之無愧，排隊有理！第二，就是於 2020 年 10 月登場的小改款 Ignis，搭載著同級中罕見的輕油電動力，壓在 1.2 升以內的稅金負擔，加上輕油電系統加持所達成的 22.1km/L 超節能油耗，一問世立刻成為刷訂單利器，遠遠超過原廠預估銷量與原先規劃的配額量，當前候車期已拉到三至六個月不等。第三，則是 Suzuki 多年來於市場中的長青樹 Swift，於 2020 年底發表後，一般版本同樣具備 1.2 升排氣量以內的稅金優勢，加上輕油電系統的加持，同樣擁有 22.3km/L 的超節能油耗表現；Swift Sport 更是厲害，不僅有48V 輕油電動力系統加持，更首度導入「手排」變速箱，讓一票喊著「進手排就買」的網友與車迷們化口號為實際購車動作，訂單一排就是要六個月至一年。看到此，你可能會疑問，會不會是原廠刻意限縮配額，營造「飢餓行銷」手法？但以金鈴汽車多年來於台灣市場操作，引進車款動作與配額預估的成熟度，應不會出現刻意操作的可能，而是確實台灣汽車市場買氣大增，除了主流市場的爆炸以外，反而引出非主流消費者的不從眾意願，只不過剛好這些非主流購車族群，全數湧進了提供具個性、特立獨行的 Suzuki 展間了。非主流中的主流，或許現在是 Suzuki 的最佳寫照？但也別忘了，除了上述的 Jimny、Swift、Swift Sport、Igni s等車型以外，Suzuki旗下一直以來的熱銷車款Vitara，同樣有著暢旺的銷售表現，而跨界休旅車款始祖的 SX4，也迎來了小幅改款的戰力提升，ADAS 系統的導入，也讓此銷售表現始終穩定的車款更具賣相，讓此穩定銷售的雙箭頭可以提供 Suzuki 銷售能量基本盤，再加上眾車迷排隊也要等下去的發燒潮車，超乎你預期的 Suzuki，其實真的強得很！