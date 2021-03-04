打新冠疫苗會疲倦、發燒、疼痛？是副作用還是不良反應？

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首批新冠病毒疫苗抵台，預計將在近期開始施打。先前歐美各國皆傳出施打疫苗後的不良事件個案，民眾對疫苗的安全性仍有相對擔憂。重症醫學專家黃軒醫師指出，現階段無論是減毒疫苗、mRNA疫苗、重組病毒疫苗、棘蛋白疫苗等等，大都使用病毒的片段基因，來引起免疫系統反應，才能有效產出抗體。
不過，基因片段畢竟是病毒的一部分，黃軒醫師指出，無論先前的人體試驗受試者再多，單一疫苗很難囊括全球70幾億人口的不同體質。因此，即便疫苗已試驗成功，也仍會有副作用出現。過往疫苗須經歷三期人體臨床試驗，傳統疫苗甚至需要十年以上才能上市，如愛滋病疫苗已研究超過20年，仍未成功。
黃軒醫師表示，新冠病毒屬於大災難，人類需要加速型的臨床試驗，藉由將三期人體試驗人數增加，將過程壓在最短時間內，如Modernay 在第三期收了30,000名試驗者、Pfizer第三期也收了37,796人。雖然臨床試驗加速通過，但罕見的過敏反應數偏高值得擔心。以流感疫苗來比照，每百萬劑約1.3罕見過敏反應，而Pfizer疫苗每百萬劑出現 29 罕見的過敏反應。
副作用不等於不良反應 第二劑通常較第一劑更高
黃軒醫師解釋，以Pfizer-BioNTech疫苗目前數據來看，約施打每百萬劑才出現 11.1 次過敏反應，與流感相比雖然偏高，但目前未有人因此死亡。各國媒體大幅報導導致民眾擔憂的個案，大多數是將疫苗的不良反應通報視為副作用通報，而兩者並不能等量齊觀，一些嚴重的不良事件通報甚至死亡個案，皆是時序上相關，而無必然的因果關連。
黃軒醫師說明，醫學上疫苗的「不良事件」與「副作用」不是同一件事。副作用是指可預期出現的反應，如打針後的紅腫熱痛。打疫苗所產生的嚴重副作用極為少見，否則任何國家的主管機關都不會允許上市。而不良反應是指不可預期的過度反應，雖然通常數量多，但與疫苗真正相關者其實很少。
事實上，從卡介苗到流感疫苗等等，施打後都會有一定比例的局部副作用，如卡介苗施打後輕微不良反應約在95-99%之間，流感疫苗紅腫副作用為1-2%、熱痛為25-50%。至於新冠病毒疫苗主要的副作用為「疲倦」、「發燒／發冷」、「疼痛」（包括注射部位疼痛、肌肉疼痛、關節疼痛、頭痛）。現階段來看，第二劑疫苗的副作用往往比第一劑更高，例如Pfizer-BioNTech疫苗的疲倦副作用，在第一劑只有42%，在第二劑後有75%；Modernay疫苗的疲倦副作用，在第一劑只有38.4%，在第二劑後有67.6%。
疫苗保護力是避免變重症 勤洗手戴口罩應持續進行
黃軒醫師表示，無論是疫苗常見副作用或罕見副作用，皆未有因此死亡的個案，但感染新冠病毒後的死亡率卻是流感的2-3倍，在權衡感染重症的危險性來看，施打疫苗對於減緩傳播、減少死亡來說是有幫助的。而民眾對於所謂疫苗「保護力」分數也有誤解，保護力是指「避免演變為重症的保護能力」，並非阻斷人體受感染且將病毒擴散出去的能力。
不良反應是疫苗接種所要付出的必要風險，比如狂犬病疫苗的毒性遠高於其他疫苗，但由於人類感染後死亡率可能達到百分之百，在不施打疫苗極可能失去性命的情形下，多數暴露在狂犬病風險中的人群會選擇接種疫苗。
黃軒醫師建議，有疫苗可施打是好消息，但不等於已是對抗新冠病毒的全面勝利。因為疫苗本身，不能完全預防感染，只有「洗手，戴口罩，安全距離」才是持續且必需的日常生活方式。
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