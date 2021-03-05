【試駕】Mazda CX-5黑艷旗艦版 葫蘆裡賣什麼？

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由於國外Mazda目前並沒有推出新產品，因此國內部分僅能以新年式增加配備或新增車型來維持新鮮度刺激買氣，先前Mazda便針對銷售頗佳的CX-5趁新年式之際新增黑艷車型。此次試駕為黑艷旗艦版是介於頂級與旗艦之間，而所謂的黑艷車型顧名思義就是與黑色元素有關，雖然外觀沒有採用神秘暗黑處理，不過於後視鏡、19吋輪圈則採用爍黑塗裝，搭配雪白車色營造出鮮明對比，唯一較為遺憾部分若式水箱護罩鍍鉻飾框能一併改以爍黑處理會更具特色。
延續外觀黑艷運動風格，CX-5黑艷旗艦版座艙方向盤、門扶手、排檔座、中央扶手與座椅等皆輔以紅色縫線點綴，搭配大量軟質與皮質飾板包覆，營造出既質感又兼具運動氛圍。不僅如此座椅Granlux類麂皮與皮質相間的運動化配置，然而與旗艦版車型相比，金屬木紋飾板改由類碳纖維飾板取代，駕駛座改為六向調整，副駕駛座則取消電動調整，並且取消雙前座通風功能。不過差異之處也就僅只於上述，其餘如Bose音響、電動尾門、全速域主動車距控制巡航、車道偏移防止、疲勞警示、倒車煞車輔助等全都與旗艦版車型相同規格。另外在8吋中控螢幕連接Apple CarPlay或Android Auto，不僅提供安全便利駕駛感受，同時也豐富娛樂了移動過程。
從售價面來看黑艷旗艦版較頂級貴2萬元，但配備方面卻多了電動尾門、換檔撥片、駕駛座六向調整座椅、麂皮/皮質運動化座椅、Bose音響、倒車煞車輔助等多項配備，而且也還比旗艦便宜5萬元，且配備也只少了金屬木紋飾板、駕駛座八向/副駕駛座六向調整、通風座椅等無關痛癢的小地方，重點黑艷旗艦版還有獨特的外觀爍黑設計，相較之下黑艷旗艦版顯得更具吸引力。