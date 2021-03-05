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Porsche Taycan Cross Turismo發表，強大置物機能與輕越野能力為焦點!

Carture 車勢文化

2021-03-05 09:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
經多次預告，Porsche Taycan旅行車版本Cross Turismo終於在昨日發表，不僅車尾造型明顯不同，車高也比標準版略高2公分，若在新增的Gravel模式下車高會再增高1公分，選擇越野套件後外觀也會有更多的防滾石塑料套件包覆，讓這部純電旅行車增添些許越野性能。
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Porsche Taycan Cross Turismo在外觀上比起4門版在C柱後更為高聳，除了帶給後座乘客額外的47mm頭部空間，行李箱容積亦提升至1,200公升，更令人興奮的是Cross Turismo還多了額外的越野性能，若將駕駛模式選擇至Gravel模式，懸吊系統會將車身提升至最高，比起4門版車高會再高出3公分，同時油門、懸吊、循跡控制及扭力分配系統都會同步調整，以取得最佳的抓地表現。
動力配置與4門車型同樣分為4、4S、Turbo、Turbo S幾款，除了入門車型僅配置單馬達外，其餘皆為雙馬達的四輪驅動版本，馬力輸出從375匹至760匹之間，不過多出的車重稍稍影響了性能表現，即便如此入門的Taycan Cross Turismo 4其0-100 km/h也只需5.1秒，頂規的Turbo S在0-100 km/h加速也僅慢0.1秒來到2.7秒，影響最多的是全車型的平均極速稍降約10 km/h，續航力部分若選配Performance Battery Plus電池，依不同的駕駛模式其行駛里程落在385公里至453公里間，使用350kW快速充電從0-80%僅需22分鐘。入門車型Cross Turismo 4的售價為79,340歐元(約新台幣268萬)，頂規的Cross Turismo Turbo S為139,910歐元(約新台幣473萬)，海外市場預計今年第3季後推出。

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