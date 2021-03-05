【名家專欄】盧泰潤醫師 / 魚油顧眼、護心、降血脂，６食材一週兩份剛剛好！

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為何愛斯基摩人不易罹患心血管疾病？
人們開始攝取魚油的歷史可以追溯到1970年代，當時學者發現愛斯基摩人較不易罹患心血管疾病，可能跟飲食中攝取大量魚類有關。研究後發現，魚油富含的Omega-3可以預防心血管疾病，尤其是DHA、EPA這兩個成分，因此開始有廠商推出魚油相關產品。
魚油吃不吃？先了解Omega-3和Omega-6
在講解魚油之前，我們先了解什麼是Omega-3和Omega-6。Omega-3和Omega-6都是多元不飽和脂肪酸，Omega-6會促進發炎反應，常見來源有沙拉油、葵花油、花生、雞蛋、肉類，而Omega-3會抑制發炎反應，魚油是主要來源。兩者都是維持身體機能的重要成分，皆應適量攝取，每日攝取Omega-3和Omega-6的比例建議1:1至1:4。不過據調查，國人每日攝取的Omega-3和Omega-6比例大約1:12，而西方國家更高達1:20，體內Omega-3和Omega-6的比例失衡可能會引發心血管疾病或其他疾病。
補充魚油、Omega-3，先從６食材攝取！
Omega-3要吃多少才夠呢？一般族群每週食用兩份(一份約100公克)以上富含Omega-3的魚類就已足夠，而孕婦應每日攝取200-300毫克以上DHA，冠狀動脈疾病患者每日應攝取1000毫克Omega-3，高三酸甘油脂患者每日應攝取2000-4000毫克Omega-3。Omega-3建議優先從飲食中攝取，若飲食調整困難可考慮服用魚油營養品。根據我國健康食品管理法規定，魚油營養品每日Omega-3攝取量應介於1000至2000毫克。每日Omega-3攝取量大於2000毫克的高濃度魚油屬藥品等級，需經醫師開立處方籤才能取得。
顧眼、護心、降血脂，補充魚油好處多！
魚油可以調節血脂肪，尤其可降低血中三酸甘油脂，因此高濃度魚油藥品已被廣泛應用於高血脂的治療。魚油還可調節血管內皮功能、減少血管阻力，具有微降低血壓的效果。另外，心衰竭患者服用魚油可以改善心臟收縮功能，糖尿病患者服用魚油可以些微降低糖化血色素。
魚油除了對心血管系統有益之外，還可增加淚液穩定度，改善乾眼症。長時間配戴隱形眼鏡、長時間使用3C產品及麥氏腺退化引發的乾眼症患者，定期服用魚油數週後可改善症狀，但對於修格蘭氏症後群(又稱乾燥症，為一自體免疫疾病)引發的乾眼症則效果不彰。
魚油有助預防失智、抗憂鬱？
多篇研究顯示魚油有加速和強化抗憂鬱劑藥效的潛力，可作為抗憂鬱劑的輔助用藥，不過目前未有普遍共識，美國精神科醫學會尚未將魚油納入憂鬱症的常規治療指引。另外有學者提出魚油可預防失智症，不過確切成效仍有待商榷。孕婦服用魚油似乎可以促進胎兒的神經發育、降低早產率且未來孩童較不易過敏，但是這些說法也有待更多研究證實。高劑量魚油似乎有緩解類風溼性關節炎的效果，可作為免疫抑制劑的輔助用藥，不過目前仍在研究階段。
魚油從深海魚攝取 有環境荷爾蒙風險嗎？
服用魚油的好處這麼多，但會不會有什麼不良影響呢？出血傾向是常見的疑慮，不過最新研究證實即使每日攝取4000毫克也不會有問題，惟正在服用抗凝血劑、血友病或手術前患者需與醫師討論。先前有專家建議懷孕32週以上的孕婦應暫停服用魚油營養品，以免生產傷口不易止血，但研究認為即使到懷孕後期，適度補充魚油營養品也安全無虞。海洋魚類的汞、多氯聯苯和戴奧辛污染也常被質疑，不過專家普遍認為不需擔心魚油的汞汙染，因為汞大多和魚肉的蛋白質結合，魚油中的汞含量微乎其微。另外魚油可能摻雜微量的多氯聯苯和戴奧辛，但民眾只要選擇政府檢驗合格的商品就毋須擔心。
飯後服用吸收較佳，保健品魚油、魚肝油別搞混。
最後提醒大家，飯後服用魚油吸收率較佳，開封後的魚油建議冷藏保存以維持新鮮，害怕魚腥味的民眾可以將魚油冷凍後服用。另外魚油和魚肝油常常被混淆，事實上這兩種營養品的訴求並不同。魚肝油主要用於補充維他命A和維他命D，可改善夜盲症或骨質疏鬆症，但不能補充Omega-3。建議民眾購買前認明品項，以免花大錢卻攝取到不需要的營養素。
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