建通苦熬4年 開始收割無鉛銅商機
文/財訊雙週刊
2021-03-07 08:30:00
建通布局無鉛銅加工製造超過4年，今年隨著法規通過商機起飛，業績逐季成長，加上業外東莞廠開發題材，有機會一次性推升獲利表現。
歐盟自今年7月21日起，將實施RoHS2.0規範，全面禁用含鉛銅零組件。這個政策的改變，讓位於高雄路竹的連接器廠建通，掌握政策轉換的商機。高階加工機 達軍工等級建通董事長蘇敦禮強調，公司已經針對無鉛銅的零組件加工，布局超過4年，設備與研發經費投資超過5億元以上。原本以為3年前歐盟就會通過規範，結果一拖3年，讓建通的無鉛銅加工製造工法無用武之地；今年歐盟法規正式上路，無鉛銅零組件商機起飛，建通可說萬事俱備。走進建通，看起來只是傳統金屬加工的工廠，舊廠區甚至沒有電梯。蘇敦禮為了證明建通銅金屬加工的技術能力強，特別開放公司的祕密基地——新廠裡面的每一台金屬模具加工的機器，都是進口最高階的加工製造機，每一台造價都超過一輛勞斯萊斯。蘇敦禮指著其中一台，強調這台可製造軍工等級的金屬加工機，精度達到頭髮細度的30分之1。也因為建置全球最好的加工機設備，幫助建通研發專屬的模具，讓環保無鉛銅產量變大。建通為專業的端子製造廠，產品9成為電器插頭類的端子，6%為車用端子，生產基地位於台灣、中國蘇州、東莞及越南。台灣廠目前主要從事研發，生產基地主要在蘇州及越南廠。建通去年第一季虧損，主要是受到疫情影響，集團有3百位員工皆為湖北人，人力大量短少造成產量大幅下降，加上銅價大跌，單季虧損達9千萬元。但從去年第2季起，營運開始恢復正常，去年12月自結單月EPS為0.14元，已超越去年前3季的單季表現。建通今年營運有三大發展重點：一是實現環保無鉛銅零件產量擴大；二是車用電子零件的發展；三是東莞土地開發。蘇敦禮強調，自今年7月進入歐盟的產品都要使用無毒的銅材料（鉛含量小於1千ppm），現在有些歐洲客戶已經陸續轉換中，預計大量轉換期會在今年上半年。蘇敦禮指出，目前市場上採用無鉛銅加工有兩種作法，以符合歐盟低鉛的要求，一是使用鉍銅，鉍是微量金屬，價格較高，用鉍取代鉛，成本會多10至15%；另一種是使用無鉛銅，但把鉛拿掉後材質會變軟，若拿來車削做成端子，一分鐘僅能量產一到兩支。而建通做的環保微無鉛銅加工法，一分鐘可達十支以上，因此有加工量產5倍的成本優勢，未來輸歐零組件全面轉換，商機潛力大。建通去年12月買了123台機器設備，預計可再增加環保無鉛銅1倍的產能，每月營收貢獻增加3千萬到6千萬元。法人預估，輸歐無鉛銅零件可增加8至10%業績。建通第二個發展重點，將是車用銅零組件製造，其中多凸凹異形銅材料的製造，是建通加工製造的強項。建通的產品分3個厚度，銅板厚度小於1公釐的異形材料，主要使用在汽車基板端子或安全氣囊端子；1至2公釐則使用於功率用的電晶體，板厚在2公釐以上的主要就是用於新能源車。新能源車端子 將通過認證台灣投資人關係協會執行祕書洪朝成分析，電動車大電流充電已成為新趨勢，但要使用大電流，車用零組件就要使用銅厚大約4公釐的零組件，不過大電流轉換到小電流時，零組件銅厚約只要一公釐，因此關鍵零件需要在同一個銅片上，加工出現4公釐與1公釐等多凸凹異形銅材的開發。過去這些零件都由德國與日本的公司製造，但成本很高，因此全球前幾大連接器廠如瑞士泰科、美國的安費諾、台灣的鴻海，都有找建通研發新的異形銅端子零組件。目前建通的新能源車連接器端子正在某些車廠認證中，預計上半年可通過認證，有機會打入全球前兩大電動車廠，讓建通今年汽車端子業績有機會倍增。此外，建通在大陸土地的開發也充滿機會，根據凱基投顧研究部分析，建通東莞廠土地4.2萬平方米（約1萬2700坪），取得成本僅420萬元人民幣，未來將納入大灣區的開發範圍。由於廠區距離高鐵廣東虎門站只有15公里，以目前鄰近土地每平方米2萬元人民幣計算，土地的處分利益高達8億元人民幣，貢獻EPS將超過10元。