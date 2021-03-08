車用晶片產能移轉 意外造就記憶體業榮景
文/財訊雙週刊
2021-03-08 08:30:00
車用晶片去年第4季占台積電營收3%，面對缺貨，不只美德日政府出面協調；邏輯晶片緊缺，還讓華邦電等記憶體公司也開始漲價，再現獲利榮景。
今年初，德國福斯、日本日產、美國通用、福特等車廠，都因為車用晶片缺貨，出現關廠、減產的現象，美、日、德政府紛紛透過外交管道請台灣協助；想不到，這波晶片產能移轉風潮，卻意外造就記憶體產業的榮景。1月27日，經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫，邀集台積電、聯電、力積電、世界先進等廠商協商，解決方法之一，就是由晶片廠和其他產品客戶協調，看哪些客戶願意延後一點，下單量減少一點，把協調後的產能移轉給車用晶片，一場產能移轉的連鎖效應由此開始。美日德政府介入 要求插隊台灣業者對這場「車用晶片荒」頗有微詞，因為，去年汽車業需求低迷時，這些車廠供應鏈的作法是把車用晶片訂單砍光，「一般會至少保留基本數量」，一位業者透露，晶片不是一、兩天就能做出的產品，車用晶片更要通過認證，利潤卻不是特別高，但歐美車廠才剛砍完單，現在卻要求插隊。而且，現在是台灣IC設計產業從未有過的旺季，「我們連5年前的庫存都賣掉了」，一位驅動IC業者說，他們不是特例，「我們連帳上打銷的庫存品，都用市價賣出去了！」另一位驅動IC業者透露，IC設計公司都是在年底與晶圓廠議價，所有IC設計公司去年底都拚死命搶產能。誰要讓出產能，就變成最敏感的議題，目前，市場上傳出，晶圓廠協調驅動IC廠延後一點下單，「整個協調計畫，是開會之後12天才出來」，有業者透露，因為，如果少做一顆驅動IC，這顆驅動IC周邊配套的晶片，也變成無法出貨，再生產這些配套晶片，也等於浪費產能。他進一步透露，由於一顆晶片製作要數十天的時間，就算現在生產，晶片也要下半年才能拿到，因此，協調的結果是在第3季，消費電子旺季開始前，再讓出部分產能。驅動IC業 從議價變搶貨驅動IC業者今年的業績，會因為讓出產能變得比去年差嗎？幾乎所有業者都笑說，因為今年拿下的產能遠比去年多，「今年會是大成長的一年」，目前，「筆電和平板的晶片最缺，交貨期幾乎已經拉到一年，」業者透露，手機今年的預期訂單量，「會比去年成長3成」，他笑著說，「有些客戶已經簽下未來3年的供貨契約」，甚至開始出現浮動報價的狀況，要買IC，從議價變成搶貨。更值得注意的是，由於晶圓廠都加大生產邏輯IC的比率，直接導致力積電和旺宏等同時能生產記憶體和邏輯IC的業者，手上的產能成為IC設計公司激烈競爭的標的。不只台灣晶圓廠如此，在中國，如中芯等公司，也將原本生產記憶體的產能轉向生產包括驅動IC在內的邏輯晶片。今年1月，韓國媒體報導，三星將原本生產DRAM的第11條生產線，轉向生產CIS感光原件。而這個現象，讓過去一年沒有明顯表現的記憶體價格，部分已經止跌回穩。IC設計業者觀察，「現在低容量的記憶體愈來愈難買」，記憶體廠為了追求利潤，轉向生產容量更大的記憶體，但IC設計公司幾年前推出的產品，現在還在熱賣，也不能隨便更換IC，邏輯IC缺貨之後，記憶體價格也隨之蠢蠢欲動。2月19日，華邦電的法說會上，總經理陳沛銘也證實這個現象；華邦電是全球NOR Flash快閃記憶體的製造龍頭，他鬆口證實，「記憶體undersupply（需求大於供給）會持續到下半年」。法人追問，「其他產業能見度只到今年中，你為什麼能看到下半年？」陳沛銘解釋，因為製造NOR Flash快閃記憶體的廠商將產能移去做邏輯IC，「只要移走5千片，對NOR Flash就已經是很大的缺口」，陳沛銘說，移走的產能，也不可能很快轉換來生產記憶體。中國雖然開始生產DRAM，但還聚焦在一般通用型的記憶體，與華邦電做的特殊型記憶體不同，中國就算會做NOR Flash快閃記憶體，但是中美競爭的格局已經形成，「supplychain（供應鏈）會分成中國跟非中國」，整個形勢對華邦電有利。記憶體訂價策略 不賠錢賣最關鍵的問題是，記憶體的價格。陳沛銘透露，「現在客戶議價的時間變得非常短」他直言，「談不下來的客戶，只好bye-bye！」他更直接透露，華邦電未來的訂價策略，不會再賠錢賣，而會走向「cost plus」（成本往上加）的訂價方式。「過去的價錢是不合理，尤其DRAM，所以過去獲利不好。」陳沛銘說，以後是要賺錢才做生意，「客戶不接受也不降價，就是請客戶少買一點，或是向別家買」。但是，這是否代表華邦電要捨棄長期客戶，尋找短期出高價的客戶，「剛好反過來」，陳沛銘說，「大家都知道現在的狀況」。他的意思是，因為產能極為缺乏，長期客戶更在意如何與供應商維持長期關係。他透露，華邦電產能全都賣光，華邦電1月營收只是剛開始反映這個現象，不計入新唐的營收，光是華邦電本體的營收，「3、4月會有較高成長」。其實，車用晶片只占晶圓代工廠營收很小部分，以2020年第4季為例，車用晶片只占台積電3%營收；但是，現在是一片晶圓產能都搶破頭的狀況，車用晶片缺貨才會掀起這麼大的風波。晶圓缺貨潮會維持多久，目前觀察，最快要到今年第3季，供貨吃緊狀況才有可能開始緩解，半導體全面缺貨，現在連苦撐多年的記憶體產業都傳出好消息，顯示晶片產能緊俏，短期內仍然無解。