廟前半月池上「細線」有何用途？達人曝正解：很多人不知
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 18:44:19
正所謂萬物靜觀皆自得，生活中許多隨處可見的景象，一眼看去可能習以為常，但稍一探究其實都有學問暗藏其中。就有位女網友和老公去寺廟走春，在廟前的半月池看見池面上綁著許多一條條的細線，不禁好奇詢問「那一條條的線是什麼？」網友老公回答「那是常識好嘛」，但其實許多人和原PO一樣不知細線為何，引發熱議。
該位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了一張淡水鄞山寺前所拍的照片，照片中可以看見廟前半月型的池子上面，綁著一條條的細線橫貫池面。原PO表示自己詢問老公「那一條條的線是什麼？」原PO老公卻回以提出這問題好笨的眼神說，「那是常識好嘛～」原PO不禁直呼傷心，更認為「這一般人根本不會知道吧～有人知道那是什麼嗎？讓我知道我並不孤單」。網友紛紛在底下留言分析細線功能，答案五花八門、笑料百出，「給遊客躺在上面賞月用的」、「小龍女睡覺的地方啦」、「給魚練跳躍用」、「大家求姻緣的姻緣線啦」、「給魚上網安裝的光纖線100M」、「烏龜表演走鋼索給遊客看用的」、「牽機陣啦」、「防掉落的」、「給會走鋼索的人快速通過」、「給網紅躺在上面拍照的啦」。最後原PO也公布正解，細繩是「防鳥抓魚用的」，其實之前也有不少內行網友講出答案，「好像是防止鳥衝下來吃魚的吧，或是防人家釣魚」、「防鳥，跟養蝦池一樣，都會綁上尼龍繩防止水鳥抓魚」。許多網友也笑稱，「長知識了」、「其實我也不知道」、「第一次看到」。（編輯：倪浩軒）