▲ Costco 也可買皮卡！Ford Ranger黑甲騎兵特仕版 40 台限量發售

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於 Costco 好市多獨家發售的「Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」是以 Ford Ranger職人型為基礎，導入專屬黑甲騎兵限定元素，包含 Ford黑甲個性水箱護罩、4X4車側貼紙，搭配五款個性車色（雷霆藍／洗鍊黑／硬漢灰／極地白／星燦銀）。Ford Ranger黑甲騎兵特仕版也採用獨特的一廂半車身座艙與中央對開式車門設計，具備同級唯一富有多元應用的 2+2四座車室空間配置。1,847mm的車斗平台長度讓可用空間來到約 2.88 平方公尺的載物面積，最大載重亦提升至 1,135 公斤，並配置車身同色金屬頭立式格柵貨架、四對車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環，能輔助綑綁固定承載之貨物，切合台灣職人與專業工作者貨物及工具載運的需求。
Ford Ranger黑甲騎兵特仕版內裝部分配置中文化儀錶資訊介面，並升級搭載原廠 8 吋全彩觸控螢幕，內建 SYNC®2.5娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay®與Android AutoTM智慧手機連結功能。
Ford Ranger黑甲騎兵特仕版兼具越野與載物實用性能，搭載擁有 VGT可變幾何渦輪增壓技術的 2.0 升柴油渦輪引擎，以及領先同級的十速 SelectShiftTM手自排變速箱，創造 170ps 最大馬力與 42.8kgm 強悍扭力。並擁有 232mm 離地高度及 800mm 涉水深度，結合分時四輪驅動系統、電子式旋鈕加力箱，可提供高速二驅（2H）、高速四驅（4H）與低速四驅（4L）的加力模式，亦包含能將動力平衡輸出至後輪的電子式後軸差速器鎖定功能；Ford Ranger黑甲騎兵特仕版提供 23˚進入角／19˚穿越角／21˚離去角。AEB全速域輔助煞停系統、AHB自動遠光燈、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、倒車雷達與倒車輔助系統。Ford 敬邀全台消費者於即日起至 2021 年 3 月 18 日止至各 Costco好市多賣場親臨鑑賞，數量有限，售完為止。