選配價新台幣 3 萬元 Hyundai Venue 「都會探險版」限量套裝登場

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Venue 都會探險版擁有 Venture 探險護板套件，在前保險桿下方、兩側後門下方及後保險桿下方增加下護板，另外也在前後車窗加上專屬晴雨窗，C 柱黏貼專屬的 V 造型飾環，行李廂蓋上方增加擾流尾翼，車內配置金屬踏板。
動力配置方面，Venue 車系採用 Smartstream Gamma 1.6 升直列四缸自然進氣缸內直噴引擎，搭配 IVT 無段變速系統，提供 123ps 最大馬力以及 15.7Kgm 最大扭力表現，其油耗表現在經濟部能源局公布的 7 月份測試結果中也已揭露，市區平均油耗為 13.15km/L，非市區平均油耗為 18.88km/L，綜合平均油耗為 16.3km/L，能源效率為一級，試駕報導 [請按此參閱]。
Venue 車系於去年 (2020) 9/10 正式以國產化的方式推出，編成與建議售價依序為 GLA (新台幣 65.9 萬元起)、GLB (新台幣 69.9 萬元起) 、GLB 雙色 (新台幣 70.9 萬元起) 及 GLC (新台幣 74.9 萬元起)，上市迄今累計售出約 4,000 輛，如今推出「都會探險版」讓消費者增加個性化的選擇，應可提昇買氣。