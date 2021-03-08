新台幣 104.8 萬起、三編成　Ford Tourneo Connect 正式在台發表

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福特六和汽車總裁邴兆齊、福特六和汽車營銷服務處副總經理蘇嘉明，以及代言人盧廣仲共同慶祝 Tourneo Connect 正式在台推出。Ford Tourneo Connect 自 2002 年推出以來已有兩個世代，此次福特六和引進的版本為 2013 年推出的第二代小改款車型，外觀上擁有 Ford 最新的家族化 Kinetic Design 六角形水箱護罩，頂級的玩咖版更配備了 HID 頭燈、LED 頭燈、自動遠光燈...等多項配備。內裝部分則提供擁有 6 吋 SYNC 3 多媒體娛樂系統、雙區恆溫空調、定速巡航、自動限速裝置及 Ford Power 按鈕式引擎啟動等配備。安全表現上，全車系標準配備 CoPilot 360 Technology，包含 ACC 主動跟車系統、含行人偵測的 PCA 前方預防碰撞系統、TSR 道路標誌識別輔助、LKA 車道偏移警示、LDW 車道偏移警示、BLIS 盲點系統，而玩咖版更配有 SBS 側風穩定系統。
6 吋 Sync 3 多媒體觸控螢幕在玩樂版以上為標準配備。空間機能上，Tourneo Connect 除了雙滑門之外，第二、三排座椅還具備 Fold Flat 平整化系統，能將座椅平倒向移，不需要特別拆除就能達到平整化的空間，最多可提供達 2,410 公升的空間。
Fold Flat 平整化系統，能將座椅平倒向移，不需要特別拆除就能達到平整化的空間，最多可提供達 2,410 公升的空間。動力方面，國內引進的車型統一配置排氣量 1,499cc 的直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，搭配 8 速自排變速系統，最大馬力 120ps、最大扭力 27.5kgm，繳出市區 16.89km/l、非市區 20.26km/l 及平均 18.8km/l 的油耗數字，能源效率為 1 級。Tourneo Connect 旅玩家的價格區間帶與 Kuga 車系雖然重疊，但是旅玩家所擁有的 7 人座、滑門配置，以及 Box 的車身型式，更能滿足多人乘載以及空間利用，創造出更多元的使用可能性。