搭載 Level 3 自動駕駛輔助 日規 Honda Legend 升級 Honda SENSING Elite 系統正

我是廣告 請繼續往下閱讀 Honda 今日 3/4 正式在日本推出升級 Honda SENSING Elite 系統的 Legend 車系，預定明日 3/5 正式開賣，建議售價為 1,100 萬日圓起 (約合新台幣 286 萬元起)。Honda SENSING Elite 藉由 3D 高精地圖、GNSS 定位系統及高解析度鏡頭及多個雷達感測元件構成，提供符合 SAE Level 3 的自動駕駛輔助科技，當駕駛在高快速道路啟動 ACC 主動式車距調節定速系統 (附設 LSF 低速自動跟車功能) 及 LKAS 車道維持輔助系統，且路況允許之時，Honda SENSING Elite 會通知駕駛可放開雙手，讓車輛自動依照所設定之速度、跟車距離並保持在車道中央駕駛，此外也支援 Active Lane Change Assist 主動變換車道功能，可在駕駛啟動方向燈且路況安全之時自動變換車道，甚至還可判斷前車速度過低而自動超車。面對塞車情形，Honda SENSING Elite 也可透過 Traffic Jam Pilot 塞車輔助系統的搭載，主動於塞車時持續控制車輛，包含加速、減速與維持行駛車道均可自動完成，允許駕駛觀看影片或操控導航，也可稍作休息，大幅降低塞車時的疲勞程度，系統也會隨時在 12.3 吋數位儀錶中顯示運作情形，當需要駕駛接手操作時會立刻通知，若駕駛無法在通知期限內即時接手時，還支援 Emergency Stop Assist 緊急停車輔助功能，可將車輛安全停靠至道路的最外側，同時鳴按喇叭並閃爍燈號警告來車。Honda 秉持 Safety for Everyone 精神，致力於開發各種安全科技，本次登場的 Honda SENSING Elite 系統已累積約 130 萬公里的實際上路測試里程，終於在去年通過日本國土交通省的認可，賦予車主合法在公路上使用 Level 3 自動駕駛輔助系統的權利，降低駕駛疲勞同時也增進行車安全，未來是否會提供其他市場搭載，7Car<小七車觀點> 將持續關注。西班牙 Aranda De Duero 警方選用 DFSK 580 作為巡邏車選配價新台幣 3 萬元 Hyundai Venue 「都會探險版」限量套裝登場新台幣 104.8 萬起、三編成 Ford Tourneo Connect 正式在台發表