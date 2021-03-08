百變旅玩家　Ford Tourneo Connect 玩咖版

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●提供三個等級，分別是玩心版、玩樂版以及玩咖版。
●全車系搭載 1.5L Ecoblue 柴油渦輪引擎(最大馬力 120ps ; 最大扭力： 27.5kg m ;油耗 18.8 km/l)
●全車系配備 CP360 Technology 主動安全輔助科技，包含 ACC 主動巡航控制系統、AEB 輔助煞停系統、BLIS 視覺盲點偵測系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、TSR 道路標誌識別輔助系統。
●具備 Fold Flat 百變平整化系統，不需要拆卸座椅即可達成全平整化空間。由 Ford Transit 車系衍生的輕商旅作品 Transit Connect/Tourneo Connect 自 2002 年首次登場，提供了商用以及乘用車版本。不過隨著市場需求的改變，越來越多的 LAV 車款在本質上承襲了商用車的架構，但在整體的設定和佈局上，則朝向轎車化的方向發展，形成有別於標準休旅車以外的全新流派。
Tourneo Connect 車身尺碼長寬高分別是 4,825mm x 1,835mm x 1,847mm，軸距為 3,062mm。福特六和今年正式導入的 Tourneo Connect 為 2012 年亮相的第二世代車型，引進版本為 2017 年後小改款的長軸車型，外觀方面導入家族化的 Kinetic Design 六邊形水箱護罩，搭配下方的大梯形進氣壩，而頂級的玩咖版更在塑料件上採用同車色烤漆，讓這款從 LAV 延伸而出的多人乘用車增添幾分動感。相較於旅行家，旅玩家的車高明顯降低許多，車頭同樣盡量向前傾斜來降低車頭的行車風阻，車身中間設置了左右雙滑門設計，讓乘客上下車更方便，而方塊車體的線條又相較標準休旅車來說更顯個性色彩。
設置於 D 柱上的垂直式尾燈不難看出與旅行家系出同源的設計。
頂級的玩咖版配置 HID 頭燈以及 LED 日行燈，並具備自動遠光燈調整功能。
霧燈提供轉向輔助功能。
家族化的 Kinetic Design 六邊形水箱護罩，一眼就能認出是 Ford 車款。
全車系統一配置 16 吋鋁圈，配胎尺碼為 205/60 R16。
為對應休閒遊憩需求，旅玩家在車頂也提供了行李架(玩咖版)。Tourneo Connect 車系的設計宗旨是以滿足使用者多樣化的需求為產品開發訴求，除了延續大空間可彈性運用的產品特質外，也力圖營造更精緻、更便利的車艙布局。在駕駛介面配置四幅式真皮方向盤，雙環儀表具有優異的辨讀能力，中央也提供了一組 4.2 吋行車資訊幕，其他像是真皮包覆排檔桿頭、6 吋 SYNC 3 多媒體觸控螢幕、USB 可連接手機與藍牙免持裝置，同時在本次試駕的玩咖版上，更搭載了雙前加熱座椅功能、天窗、手機無線充電...等配備，帶給駕駛和乘員們最便捷、舒適的乘車體驗。
雙環儀表具有優異的辨讀能力，中央也提供了一組 4.2 吋行車資訊幕。
6 吋 SYNC 3 多媒體觸控螢幕支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能。
中控台提供一組開放式置物空間，並配有無線充電板。
玩咖版配置雙區恆溫空調，前雙座也具備加熱功能。
前座在中央鞍部提供兩組 USB 以及一組 12V 電源。
旅玩家全車系均採用布椅的配置，在玩咖版上更透過條紋來提升觸感表現。乘坐表現上，包覆感稱不上強烈，但椅面對於大腿的支撐性相當足夠，長時間乘坐起來也具備一定的水準。
第二座椅採用三人座的配置，並無前後滑移的功能。而第二排可輕易乘載三名成年人，高頂方正的車室不顯侷促，且滑門也具備玻璃升降功能，乘坐起來頗為自在。
雙前座椅的椅背配置有簡易型餐桌。
第二排座椅擁有中央扶手設計，上方提供兩組開放式杯架，但深度略嫌不足。
前檔上方擁有一處可彈性運用的隔層，增添空間使用的機能性。
玩咖版配備天幕式全景天窗，玻璃並無開啟機能。
第三排座椅採雙人乘坐設計，受惠於寬敞的空間基礎，即便乘坐一般體型成年人仍顯餘裕，是正統的七人座設計。
Tourneo Connect 第二、三排座椅具備 Fold Flat 摺疊機能，能夠在不拆除座椅的條件之下，提供完整的平整化空間運用。
後行李廂空間在 2 人座椅條件之下擁有 2,620L 的表現；5 人座條件為 1,287L；7 人座條件為 322L (椅子調整最前)。安全輔助系統方面，旅玩家全車系均搭載 Ford Co-Pilot360 Technology，包含：ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、BLIS 盲點偵測系統，玩咖版更增列 CTA 倒車來車警示系統及 AHB 自動遠光燈系統與倒車顯影輔助系統。動力方面，福特六和引進的旅玩家統一配置 1.5L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，，搭配 8 速自排變速系統，最大馬力 120ps / 4,000rpm、最大扭力 27.5kgm / 1,750~2,500rpm，繳出市區 16.89km/l、非市區 20.26km/l 及平均 18.8km/l 的油耗數字，能源效率為 1 級。Tourneo Connect 所配置的這具 1.5L 柴油引擎不僅有低稅金的優勢，也保留住柴油引擎的特性，在極低轉速下便可持續輸出峰值扭力，搭配 8 速雙手自排變速箱，更將柴油動力高原區間延伸，隨時保有充足動力輸出。此外，柴油引擎的怠速噪音及震動也不易傳入車內，可以見得原廠在防火牆隔音方面下足功夫。駕馭表現方面，雖然 Tourneo Connect 本質上是一款商旅車，但底盤採用的是前獨立麥花臣以及後非獨立拖曳臂式設計，朝向乘用車靠攏的配置加上 Ford 有口皆碑的底盤調校，保有一定的指向性與舒適度，與一般的乘用車的差距並不會過大。對應當前興盛的休旅風潮，不難看出 Tourneo Connect 從外型設計到空間鋪陳等方面則可以看出導向家庭休閒的取向，其大空間以及正七人座的配置對於家庭買家來說具有實質的吸引力。而 Tourneo Connect 以進口車的身分，價格卻較以往更為親民，且安全配備也一次到位，此車的挾進口車的形象與適切的產品定位，相信能爭取一部分族群的認同。