純電動跨界旅行車 Porsche Taycan Cross Turismo 新台幣 400 萬元起正式上市
7Car 小七車觀點
2021-03-08 12:25:40
Porsche 日前以線上直播的方式發表 Taycan Cross Turismo 純電動跨界旅行車，台灣保時捷今日 3/5 宣佈正式於國內展開接單，引進編成與建議售價分別是 Taycan 4 Cross Turismo (新台幣 400 萬元起) 及 Taycan 4S Cross Turismo (新台幣 479 萬元起) 共 2 款。外觀方面，Taycan Turismo 承襲 2018 年日內瓦車展登場的 Mission E Cross Turismo 輪廓，擁有 Porsche 品牌一貫的 flyline 流線造型，但增加了後半部的狹長空間，車頂配置行李架，車身四周配置兼具導流與防刮功能的越野套件。Porsche 也同步推出專屬車後自行車架，最高可搭載 3 輛自行車，即便搭載自行車也可自由開啟尾門。內裝方面，Taycan Turismo 承襲 Taycan 跑房車的基本架構，採用獨立曲面設計儀錶板，配備 10.9 吋資訊娛樂顯示幕，乘客座也可選配顯示幕，但在後座增加 47mm 頭部空間，並將最高置物容積提昇至 1,200 公升。動力配置方面，Taycan Cross Turismo 採用 800V 電池技術，搭載輸出功率達 93.4kwh 的高性能升級電池系統 Performance Battery Plus，在性能部分，Taycan 4 Cross Turismo 的最大功率為 380ps，在超增壓搭配起跑控制 (Launch Control) 時可達 476ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.1 秒完成，極速達到 220km/h，在 WLTP 標準下的續航里程為 389~456 公里；至於 Taycan 4S Cross Turismo 的最大功率為 490ps，在超增壓搭配起跑控制 (Launch Control) 時可達 571ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.1 秒完成，極速達到 240km/h，在 WLTP 標準下的續航里程為 388~452 公里。底盤方面，Taycan Cross Turismo 搭載高科技底盤、主動式氣壓懸載系統及四輪驅動，並提供 Gravel (碎石) 行駛模式來提供更良好的非舖裝道路行駛能力，車主還可選配越野設計套件（Offroad Design Package) 使最低距地高提昇最高 30mm。Porsche 全球執行董事會主席 Oliver Blume 指出，Porsche 在 2019 年推出 Taycan 之時，就設立 2025 年時要達到超過 50% 新車為純電動或油電混合動力，從 2020 年在歐洲市場達到約 1/3 售出車款為電動化新車的成果來看，讓 Porsche 更相信電動化就是未來重心，相信全新 Taycan Cross Turismo 的到來可幫助 Porsche 更加邁向永續發展。