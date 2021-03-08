新台幣 446 萬元起、四個等級，全新世代 W223 Mercedes-Benz S-Class 正式在台發表

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S-Class 長軸車型外觀搭載標準套件，包含雙重鍍鉻水平柵欄、雙側鍍鉻排氣尾飾管整合於後保桿中。全新一代 W223 S-Class 甫 2020 年 9 月正式於德國亮相， 外觀上採用品牌家族全新的設計語言，車身線條更加圓潤，輔以原有的大尺碼車身整體頗有旗艦車款的穩重感。車頭還採用與現行款相似的多邊形水箱護罩設計，內部透過三橫柵飾條點綴，兩側的多光束智慧型 LED 頭燈各由三組 LED 光源構成，光束透過 130 萬個微鏡片折射，燈光的解析度達到 260 萬像素。在遠光燈之下，光束的照明表現為舊款的 100 倍，且透過新增的坡道照明功能，大燈可根據導航訊息，投射出導航指示的資訊。國內導入的 S 350 d 柴油車型採用後輪驅動，並提供短軸與長軸兩種選項，而 S 450 4MATIC L 、S 500 4MATIC L 則均是長軸版，並配備四輪驅動以及後軸轉向系統。入門的 S 350 d 標準搭載 AMG Line 跑車化套件，包含 AMG 19 吋五幅雙肋鋁圈、平底化 Nappa 方向盤...等等，其餘車型外觀上則採用強調豪華感受的標準外觀套件，並提供 18 吋五幅雙肋鋁圈或者 19 吋雙肋式鋁圈 ( S 500 4MATIC L)，內裝方面方向盤取消平底化設計，中控飾板也分別提供霧面黑色白楊木、亮面棕色胡桃木以及亮面黑色白楊木的飾板設計。
全新 12.3 吋寬螢幕數位儀表版。
冷氣出風口上移至中控台最上方，並改為矩形設計。
全新 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕，將車輛整合功能全部集中於內。
排檔桿維持在方向機柱上的設計。
頭燈控制旋鈕整合至門飾板上方。安全表現上，W223 S-Class 全車系搭載 7 氣囊以及進階智慧駕駛輔助套件，包含了Pre-Safe 主動側撞防護、Pre-Safe Plus 主動後方安全防護、主動防撞輔助含路口車流辨識、車道壅塞防撞輔助、主動車道維持輔助、Distronic 智能定速測距輔助...等先進駕駛輔助系統。動力系統方面，S 350 d 採用 2.9L 直列 6 缸柴油渦輪引擎，最大馬力 286hp、最大扭力 61.2kgm；S 450 4MATIC L 與 S 500 4MATIC L 均搭載 3.0L 直列 6 缸汽油渦輪引擎搭配 EQ Boost 系統，分別提供 367hp、435hp 的最大馬力，並有額外 22hp 的 48V 輕油電科技加持。懸吊以及變速箱部分，國內導入的 S-Class 全車系則統一搭載 Airmatic 氣壓懸吊與 9G-Tronic 手自排變速箱。
S 450 4MTAIC L 與 S 500 4MATIC L 均採用直列六缸引擎搭配 48V 輕油電科技。
柴油車型需要添加 AdBlue 尿素。S-Class 一直扮演著全球大型豪華房車市場的領導者角色，同時也是品牌在每個世代發展中演繹平台。此次改款同樣可以看到 S-Class 再度展現了 Mercedes-Benz 對於科技配備的高度進化並達到全新的境界邁進。