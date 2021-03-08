歐洲市場入門級休旅車　全新 Hyundai Bayon 登場

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據悉，Bayon 會是 Hyundai 在歐洲市場的最入門休旅車，期盼吸引歐洲年輕消費族群，再透過原有的 Kona、Tucson、Santa Fe 來細化並鞏固在歐洲 SUV 市場的競爭力。Bayon 的名稱源自於法國西南部的城市，位於大西洋和庇里牛斯山脈之間，適合喜愛帆船或者健行的人，而 Bayon 的產品特性恰好符合這項生活型態。
外觀上，Bayon 在車頭部分同樣採用 SUV 家族化的分離式頭燈組，箭矢形 LED 頭燈搭配黑色化的大型水箱護罩設計，呈現相當動感的姿態。在側面，車門採用了楔形的線條設計，並配合雙色車頂、防刮材質彰顯 SUV 的特徵。車尾同樣可以看到與車頭呼應的箭矢 LED 導光條，而後檔下方的貫穿式設計則進一步突顯車輛的寬度，展現更穩重的姿態。
內裝方面採用 Hyundai 新世代的設計，配備 10.25 吋全數位儀表版以及 8 吋或 10.25 吋多媒體觸控螢幕，中控台下方、門飾板、置杯架也都配備環艙照明技術，來加強車內氛圍。其餘配備像是 Bose Premium、音響系統、三組 USB 充電孔、無線充電板...等等也都會按照等級不同來配置。
動力方面，Bayon 提供一具 1.0L T-GDi 渦輪增壓三缸引擎，具備 48V 輕油電技術，結合 iMT 6 速自手排變速箱或 7 速 DCT 雙離合器變速箱，提供 100PS 或 120PS 兩種輸出表現。當然，為對應更入門的市場需求，原廠也還有另一款 1.2L MPi 自然進氣引擎，搭配 5 速手排，最大馬力為 84 PS。