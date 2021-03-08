限量 40 輛外觀升級 Ford Ranger 黑甲騎兵特仕版即日起至 3/18 為止於 Costco 好市多賣場販售

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Ranger 黑甲騎兵特仕版是以 Ranger 職人型為基礎所推出，搭載黑甲個性水箱護罩及 4X4 車側貼紙等專屬配備，提供雷霆藍、洗鍊黑、硬漢灰、極地白及星燦銀共 5 款。Ranger 黑甲騎兵特仕版採用中央對開式車門(Center-opening)，後車斗針對商業用途進行設計，具備 1,847mm x 1,560mm x 511mm 車斗空間，並配置格柵式貨架、車斗外側繩索固定勾與車斗貨架固定夾等配備，最大載重達 1,135 公斤。尺碼部分，Ranger 職人型的車身長寬高為 5,359x1,867x1,855 (mm)，軸距則為 3,220mm
內裝方面，Ranger 黑甲騎兵特仕版配置多功能方向盤，並採用易於保養織布座椅搭配易清潔的飾板。儀表中央設置螢幕，具車況監控顯示，並搭載 支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結功能的 8 吋 SYNC2.5 娛樂通訊整合系統。另外也提供多處的便利置物空間，包含中控台上方置物空間、第二排可收折座椅下方額外置物空間，且 2+2 座椅的配置也能滿足多人使用。
安全防護方面，Ranger 黑甲騎兵特仕版雖是商用取向的入門車型，也同樣導入 Ford Co-Pilot360 Technology，提供 AEB 全速域輔助煞停系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、ISA 智慧型速限輔助系統等駕駛輔助，另外也配備 7 具 SRS 輔助氣囊、RSC 防側翻控制系統、駕駛疲勞警示系統、HDC 陡坡緩降輔助系統、HSA 斜坡起步輔助系統及 ALC 主動式負載控制系統等。動力配置方面，Ranger 黑甲騎兵特仕版採用採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 10 速手自排變速箱，於 3,500rpm 時可輸出 170ps 最大馬力，於 1,750~2,250rpm 間可輸出 42.8kg-m 峰值扭力，並配置分時四輪驅動附後軸差速器鎖定功能，能拖曳總重 3.5 噸重量，車斗載重達 1,125 公斤。底盤方面，Ranger 黑甲騎兵特仕版的前懸吊採用雙 A 臂獨立懸吊附大型液壓式減震筒，後懸吊採用葉片彈簧附大型液壓式減震筒，本次試駕的職人型擁有 232mm 的最低距地高，最大涉水深度達到 800mm ，也擁有 23˚ 進入角／19˚ 穿越角／21˚ 離去角，配上可切換 2H/4H/4L 的電子式旋鈕加力箱，以及電子式後軸差速器鎖定等機能，創造商用車中出色的地形適應能力，如今透過外觀配備的提昇，預料可吸引注重個性的業界人士。