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優惠新台幣 149 萬 / 179 萬起　BMW 2 Series Active Tourer/ Gran Tourer

7Car 小七車觀點

2021-03-08 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
BMW 國內總代理汎德汽車今日 3/5 宣布旗下 MPV 車款 2 Series Active Tourer 以及 Gran Tourer 車型推出 2021 年式 Deluxe Edition 豪華版，優惠售價分別是新台幣  149 萬與 179 萬元起。
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2021 年式 2 Series Active Tourer 以及 Gran Tourer 車型外觀上保持不變，維持雙腎形水箱護罩與類六角形 LED 頭燈，搭配「C」字型黑色高光澤的進氣口設計，其中 Active Tourer Deluxe Edition 豪華版搭配 17 吋雙輻式輪圈，而 Gran Tourer 則標準配備鋁質車頂架，更方便安裝置物架與置物箱。
內裝配備，此次的 Deluxe Edition 豪華版配備 Dakota 真皮內裝、後座折疊式專用桌、全景式電動玻璃天窗、Comfort Access 免鑰匙系統含尾門感應式啟閉功能與 8.8 吋中控觸控螢幕、BMW 智能衛星導航系統與車況抬頭顯示器，整合了無線 Apple CarPlay 功能。
動力方面，2 Series Active Tourer 僅提供 218i 單一動力，採用 1.5L 直列三缸渦輪增壓引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大馬力為 136hp / 4,500rpm、最大扭力 220Nm / 1,500rpm；2 Series Gran Tourer 則提供 220i 車型，採用 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大馬力為 178hp / 5,000rpm、最大扭力 280Nm / 1,350rpm。

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