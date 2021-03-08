Ford Kuga ST-Line No.022 ----好聽、好用的 Bang & Olufesn 音響

我是廣告 請繼續往下閱讀
搭載於 Kuga 上頭的 B&O 重低音環艙音響系統，乃是 Ford 與 Bang & Olufesn 合作開發，其配備與 Focus 相同，採用 4 組 25mm 高音揚聲器、1 組 80mm 中音揚聲器、2 組 160mm 中音揚聲器、2 組 165mm 低音揚聲器以及 1 組附有等化器與擴大機系統的動茲重低音喇叭所構成，合計有 10 組揚聲器。一般來說，通常使用音響的主要是以 Apple CarPlay 連接 iPhone 手機的訊源為主，或者收聽線上廣播，以 Kuga 整體良好的前擋隔音玻璃、門檻密封條、 一體式防水膜等 NVH 工程水準之下，音場感受頗為立體，人聲與樂器也算是相當清晰，當低音較多的曲目播出時，可感受到強勁的震力。以不追求更極端的音質表現來說，這組音響系統已經符合大部分的使用需求，原廠能夠提供該項配置所屬不錯。
油耗方面，Kuga 於本周 3/2 添加了 43.91 公升的 98 無鉛汽油，行駛 301 公里後，換算平均油耗約為 6.85km/L。而在經過每日於台北市區上下班通勤，以及周末行駛高速公路當日來回台北與台中，期間有遇到塞車的情形，再度於 3/7 添加了 38.81 公升的 98 無鉛汽油，總計里程為 433 公里，換算平均油耗約為 11.15km/L。