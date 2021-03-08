日系中大型房車主力再進化 第八代小改款 Toyota Camry 2.0 汽油尊爵 試駕

●外觀換上向前延伸肌肉線條的引擎蓋，下氣壩兩側新增鍍鉻飾條並向中央匯集
●全車系換上新款輪圈
●尾燈改為燻黑設計，燈組內加入黑色飾條
●中控台主機位置上移(汽油尊爵以上為懸浮式)
●中控飾板自原有的虎目石飾板，改為典雅木紋飾板
●四門電動窗開關飾板自原有的亮面塑料搭配咬花，改為精緻霧面塗裝
●座艙內的車縫線顏色自原有的紅褐色改為銀白色
●導入新世代 2.0L Dynamic Force M20A-FKS 引擎取代現號 2.5L 2AR-FE 舊引擎
●M20A-FKS 引擎熱效率達 40%，結合 13.0:1 高壓縮比設定搭配 D4-S 缸內直噴科技，最大馬力 173hp / 6,600rpm 峰值扭力 21.0kg-m / 4,100~4,900rpm
●導入新世代 Direct-Shift CVT 無段變速箱，具備起步齒輪 (Launch Gear) 設計，減少動力耗損
●標配 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統，導入全速域 ACC(含Stop&Go)+LTA 車道循跡輔助
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Toyota Camry 車系自 1982 年誕生以來，迄今發展出八個世代，國內自第二代起正式引進美規車型，並自第五代起導入國產化，第八代於2018年時改為日本進口方式導入，而小改款車型以美規率先於2020年推出，歐規在同年底登場，日規則在今年 2 月推出。總代理和泰汽車選在今年 3/3 正式發表，動力提供 2.0L 汽油及 2.5L 油電兩種選擇，汽油編成與建議售價分別是豪華 (新台幣 92.9 萬元起) 及尊爵 (新台幣 102.9 萬元起)，2.5L Hybrid 則提供尊爵 (新台幣 118.5 萬元起) 及旗艦 (新台幣 139.9 萬元起)，本次試駕車款為 2.0 汽油尊爵。
外觀方面，小改款 Camry 將車頭線條由引擎蓋向前延伸，搭配重新設計的下氣壩與雙側鍍鉻飾條，2.0 尊爵足踏 17 吋十幅式鋁圈，車尾換上全新燻黑燈組。尺碼部分，小改款 Camry 的車身長寬高與先前同為 4,885x1,840x1,445 (mm)，軸距則為 2,825mm。
小改款 Camry 將車頭線條由引擎蓋向前延伸，搭配重新設計的下氣壩與雙側鍍鉻飾條。
小改款 Camry 的車身長寬高與先前同為 4,885x1,840x1,445 (mm)，軸距則為 2,825mm。
小改款 Camry 換上重新設計的下氣壩，使車頭更具有動感的視覺效果。
小改款 Camry 在前保險桿雙側加入鮮明的鍍鉻飾條，全車系均配置 LED Bi-Beam 頭燈，支援自動水平調整及 AHB 智慧型遠光燈自動切換機能。
2.0 汽油尊爵足踏十幅式鋁合金輪圈，配胎尺寸為 215/55R17。
小改款 Camry 將尾燈組施以燻黑處理，汽油車型的小燈為上半部亮起，Hybrid 油電車型則上下均亮。
內裝方面，小改款 Camry 將中控台主機位置上移，減少觀看時所需移動的視線範圍，而座艙內也將中控飾板自原有的虎目石飾板，改為典雅木紋飾板，四門電動窗開關飾板自原有的亮面塑料搭配咬花，改為精緻霧面塗裝，車縫線顏色自原有的紅褐色改為銀白色，全車系標配雙區恆溫空調、三幅式真皮方向盤，汽油尊爵以上車型搭載懸浮式主機，支援 Apple Carplay 及 Android Auto 智慧型手機連結功能。
小改款 Camry 將中控台主機位置上移，減少觀看時所需移動的視線範圍，而座艙內也將中控飾板自原有的虎目石飾板，改為典雅木紋飾板。
汽油車型的儀錶以兩組指針式搭配中央 4.2 吋 TFT MID 行車資訊幕，雖不算眩目，但也提供足夠的資訊顯示能力與判讀性。
小改款 Camry 全車系採用三幅式真皮方向盤，汽油車型可手動 4 向調整，兩側設有多功能按鈕，但無換檔撥片，握感算是舒適。
汽油尊爵以上車型搭載懸浮式主機，支援 Apple Carplay 及 Android Auto 智慧型手機連結功能，雙區恆溫空調是全車系標準配備。
中控台下方配有 USB 及 12V 120W 插座，也提供置物空間。
中央鞍座整合排檔桿座、兩組置杯座、電子手煞車及 Auto Hold 功能開關。
中央扶手掀起後可見到置物空間，內部未設有充電插座，不過底座提供止滑墊。
2.0 汽油尊爵採用透氣皮質座椅，駕駛座可進行 8 向電動調整並附有電動腰靠，副駕駛座則為 4 向電動調整，包覆性與支撐性均在水準之內。
後座空間算是寬裕，三組頭枕可自行調整高度，地板中央隆起範圍不致過大，且椅面長度足夠，支托腿部的表現良好。
後座乘客享有空調出風口，可調整風向及風量，下方設有 2 組 USB 2.1A 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂置物空間達 620 公升，深度與寬度表現也相當不錯，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可進一步擴充酬載機能。
安全防護方面，小改款 Camry 升級 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，除了搭載 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統」之外，PCS 預警式防護系統升級主動煞車輔助及緊急閃避轉向輔助功能，另外也導入 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go) 及 LTA 車道循跡輔助系統。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 Camry 汽油車型將先前的 2.5 升汽油動力改採 Dynamic Force 2.0 升汽油引擎取代，其熱效率達 40%，壓縮比為 13.0:1，可輸出 173ps 最大馬力及 21.0kg-m 峰值扭力，搭配附有 10 速模擬檔位功能的 Direct Shift-CVT 無段變速系統及前輪驅動，平均油耗為 16.2km/L。
小改款 Camry 全車系導入 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go) 及 LTA 車道循跡輔助系統。
駕駛 Camry 2.0 上路，可感受到加速表現在 Direct-Shift CVT 無段變速箱以起步齒輪 (Launch Gear) 的設計，成功減少起步時的無力感，雖然不若過去 2.5 升引擎搭配 6 速手自排那般輕快，但在油門深度加大使轉速提昇後，仍產生足以擺脫車流的動力，不過運轉時傳入車內的聲浪稍嫌明顯，但考量油耗表現大幅的進步以及每年稅金的差異，則尚可接受，若有瞬間超車或偶而熱血的需求更可透過模擬 10 速檔位來達成，以 Camry 的設計考量來說是相當稱職。乘駕品質方面，Camry 採用的新世代 TNGA 架構確實帶來良好的車身剛性，底盤設定帶來良好的抑震與穩定效果，路感回饋不致過度明顯，兼容向來不錯的舒適性又提供一定的駕駛信心，且 NVH 工程表現也達到不錯的程度，日常代步或高速長途行駛應是綽綽有餘。
Toyota Camry 在國內市場已連續 19 年成為非豪華品牌中大型房車銷售冠軍，去年 (2020) 創下約 75% 的市場佔有率，如今以更具稅賦優勢的 2.0 升排氣量，全車系也導入 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，使入手門檻更親民，對於預算型或營業用買家更具吸引力，預料可進一步強化車系的銷售表現。