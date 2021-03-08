全車系標配 Level 2 安全輔助系統、1.0T 新增 48V 選項，全新小改款 Kia Stonic 售價與配備公開

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Kia Stonic 首次於 2019 年 7 月導入國內市場販售，隨著 Kia 原廠於 2020 年 10 月推出小改款車型，台灣森那美汽車預定今年第一季正式導入國內市場販售。在外觀上，小改款 Stonic 將擁有新式頭燈組，其中 1.0T 車型還搭載更高階的 LED 燈組與 LED 尾燈，使其看起來更具科技感。
安全配備部分，Stonic 在 2019 年導入之時就強調全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，但在這次小改款車型上，ADAS 也全面性的升級，全車系將提供 SCC 智慧巡航控制系統、FCA 前方主動剎車輔助 (含行人、騎士、車輛)、LFA 進階式車道維持輔助系統、HBA 智慧遠光燈調整、DAW 駕駛疲勞提醒...，全速域的 SCC 與 LFA 讓 Stonic 達到 Level 2 等級的水準。
配備表現上，小改款 Stonic 預計有 4 個等級選擇，1.4L 動力提供時尚版與驚艷版兩個等級，1.0T 除了採用渦輪系統之外，亦加入了 48V 輕油電技術，提供智慧油電時尚版與智慧油電驚豔版兩個等級。在最入門的 1.4L 時尚版即配備 8 吋影音系統，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto、倒車顯影...等功能，驚艷版則再增列 BCA 盲點偵測系統、RCCA 後方交通主動剎車輔助系統、雙色內裝與皮椅、Keyless、恆溫空調與前後停車雷達。1.0T 車型方面則以 1.4L 車型配備為基礎，再提供 LED 頭/尾燈、ISG 怠速熄火系統與駕駛模式選項，驚艷版則配備新式的 16 吋鋁圈。價格方面，1.4L 時尚版為新台幣 73.9 萬、驚艷版為新台幣 79.9 萬；1.0T 智慧油電時尚版為新台幣 79.9 萬、智慧油電驚豔版 85.9 萬。
國內普遍消費者購車的態度相對於保守，大多數的人多半還是會選擇主流的日系品牌。不過 Kia 近幾年在台灣森那美汽車的努力之下讓國內消費者看到更多不同的選擇，以這次 Stonic 提供的配備與價格來看，幾乎是全面性的壓倒性勝利。當然，剩下的自然還是得由消費者來選擇了。