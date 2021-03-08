【油價公告】中油、台塑宣布明(8)日起國內汽油漲 0.1 元、柴油漲 0.1 元
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2021-03-08 12:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.7元、95無鉛汽油每公升27.2元、98無鉛汽油每公升29.2元、超級柴油每公升23.0元。
台灣中油表示，本週受市場原預估石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)將於4月增產，但3月4日OPEC+卻決議4月不增產影響，導致國際油價微幅上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶64.14美元，較前週64.13美元上漲0.01美元，新臺幣兌美元匯率升值0.021元，國內油價依公式計算跌幅為0.05%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之1.3元及1.8元皆由台灣中油吸收。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因市場預期OPEC+ 4月起將放寬生產限制而下跌，但隨後受OPEC+意外宣布維持現行減產措施至4月底，加上沙烏地阿拉伯亦將延長自願性額外減產等因素提振，油價震盪回升。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年3月8日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。