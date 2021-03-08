Nissan Sentra No.019 ---- 前座椅乘坐感受

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Sentra 所搭載的 3D Relax 紓壓皮椅，在駕駛座提供了 6 向手動調整機能，透過座墊前端下方的拉柄可調整前後滑移，透過左側的拉柄則可調整椅背傾斜角度及乘坐高度，不同身高與身材的小七哥與編輯部人員均不難找到舒適的坐姿，至於副駕駛座的調整機能較駕駛座少去乘坐高度調整，但也具備良好的舒適性，雙前座頭枕均可手動調整高低，足夠的硬度使頭部與頸部不容易因支撐不夠而痠痛。此套座椅的椅背運用 NASA 技術轉移的 3D 紓壓護脊設計，表面稍軟但施加重力後即可感受到不錯的支撐性，長途駕駛時背部的疲勞感並不嚴重，原廠宣稱可降低約 30%，而兩側的包覆性自手臂上半部起至腰部均可提供必要的支托程度，以日常代步面對的路況來說均可保持人員的穩定性。座墊部分，Sentra 的座椅在臀部設定同樣軟硬適中，又加強了大腿前端的支撐性，使得腿部較長的人士亦可保有舒適性，整體而言前座的乘坐性在同級車中相當出色。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 駕駛，作為日常代步、跨縣市通勤及出遊之用，也擔綱拍攝時的工作車，另外也有 2 日支援本站進行商品測試之用，因而長時間怠速，影響油耗數字，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，累積行駛 489.5 公里後添加 37.06 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗約為 13.208km/L。