Toyota 將在歐洲市場推出採用 GA-B 平台開發的全新 A-Segment 小型車

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以 GA-B 平台開發的第一款產品為第四代 Yaris，自 2019 年發表後，受到消費者的歡迎，不僅在歐洲及日本暢銷，日前更獲得 2021 年歐洲風雲車的殊榮，第二段產品 Yaris Cross 預定今年稍晚會在歐洲上市，加上即將登場的全新 A-Segment 產品後，Toyota 預估可讓歐洲的 GA-B 平台車款年產量達到 50 萬輛。從目前 Toyota 公佈的車架圖片來看，新世代 A-Segment 入門小車採用後非獨立式懸吊，搭配後鼓式煞車，動力配置方面，Toyota 考量 A-Segment 小車主要以便宜、耐用、低維護成本為訴求，將持續以燃油引擎為動力選項，使消費者仍可輕易擁有新世代的 TNGA 入門車型。
從先前本站曾報導 Toyota 正式收購原先與 PSA 集團合資在捷克 Kolin 設立的 Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) 製造工廠，並更名為 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) 的動作來看 [請按此參閱] ，未來此款 A-Segment 小車應會在當地製造，接替現行的 Aygo 車系，如此來看衍生出 PSA 集團雙生產品也不無可能，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。