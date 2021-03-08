Škoda 達成生產 200 萬輛 SUV 的紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著 SUV 市場的崛起，Škoda 早在 2009 年就推出 Yeti 佈局市場，發展至今已有 Kodiaq、Karoq、Kamiq 以及純電休旅 Enyaq，同時還有在中國大陸特定生產的 Kamiq GT 與 Kodiaq GT，日前也針對印度市場推出 Kushaq 入門休旅，讓 SUV 成為品牌拓展市場的重點產品。作為 Škoda 品牌首款休旅，Yeti 從 2009 年到 2017 年間共生產了 685,500 輛，隨後的 Kodiaq 與 Karoq 則分別有 593,600 輛與 454,800 輛的表現。當然，為了細化市場，Škoda 於 2019 年再度推出了 Kamiq，以更低的車身重心和離地高度來吸引年輕族群，也在短短的 2 年內達到生產 25 萬輛的紀錄。Škoda 目前共有兩座工廠負責生產 SUV，包含位於 Mladá Boleslav 總部的工廠以及 Kvasiny 工廠，其他市場還包含了中國大陸、俄羅斯、印度、烏克蘭以及斯洛伐克...等等。而在國內市場方面，Yeti、 Kodiaq、Karoq、Kamiq 均有在國內市場販售，並從最早的 Yeti 開始就累積不錯的產品口碑，也因此讓後續的新款產品持續在台發燒。