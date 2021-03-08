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Škoda 達成生產 200 萬輛 SUV 的紀錄

7Car 小七車觀點

2021-03-08 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Škoda 日前正式宣布品牌達成生產 200 萬輛休旅車的里程碑，而第 200 萬車正是全新的入門級休旅車 Kamiq，也是 Kamiq 車系的第 25 萬台。
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隨著 SUV 市場的崛起，Škoda 早在 2009 年就推出 Yeti 佈局市場，發展至今已有 Kodiaq、Karoq、Kamiq 以及純電休旅 Enyaq，同時還有在中國大陸特定生產的 Kamiq GT 與 Kodiaq GT，日前也針對印度市場推出 Kushaq 入門休旅，讓 SUV 成為品牌拓展市場的重點產品。
作為 Škoda 品牌首款休旅，Yeti 從 2009 年到 2017 年間共生產了 685,500 輛，隨後的 Kodiaq 與 Karoq 則分別有 593,600 輛與 454,800 輛的表現。當然，為了細化市場，Škoda 於 2019 年再度推出了 Kamiq，以更低的車身重心和離地高度來吸引年輕族群，也在短短的 2 年內達到生產 25 萬輛的紀錄。
Škoda 目前共有兩座工廠負責生產 SUV，包含位於 Mladá Boleslav 總部的工廠以及 Kvasiny 工廠，其他市場還包含了中國大陸、俄羅斯、印度、烏克蘭以及斯洛伐克...等等。而在國內市場方面，Yeti、 Kodiaq、Karoq、Kamiq 均有在國內市場販售，並從最早的 Yeti 開始就累積不錯的產品口碑，也因此讓後續的新款產品持續在台發燒。

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