充電時間堪比加油 Volkswagen Trinity 全新房車預定 2026 年亮相
7Car 小七車觀點
2021-03-08 15:25:40
Volkswagen 近日釋出全新概念車 Trinity 的預告圖片與訊息，預定在 2026 年時正式登場。
全新 Trinity 將成為 Volkswagen 品牌 ACCELERATE 發展策略的重要核心，命名源於拉丁文的 “trinitas” (三位一體)，象徵全新電控架構與軟體介面、簡化供應結構加上智慧聯網式製造程序等創新的結合體，此車將在 Volkswagen 總部所在地德國狼堡 (Wolfsburg) 生產，2026 年正式問世時將展現該廠在續航力、充電效率與數位化等層面的最新標準。Volkswagen 指出，Trinity 將在上市後會具備 Level 2 以上的自動駕駛輔助功能，並在技術上支援 Level 4 的程度，透過擴大自動駕駛輔助車款銷售表現的方式，以類神經網路的學習方式來進一步使高階自動駕駛變為可行。在動力方面，Trinity 會以純電驅的方式呈現，並搭載充電時間接近汽油的車新世代充電技術。Trinity 也將擁有高度的軟體對應性與自我更新能力，使車載功能可隨時升級或增加。目前 Trinity 概念車尚未正式亮相，從圖片來看可確認其身型為斜背式的房車，後續消息有待 7Car<小七車觀點> 持續追蹤。