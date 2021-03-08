新台幣 392 萬元起 Audi Q8 正式在台上市

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Q8 是定位在品牌旗艦跑旅的車系，最早於 2018 年在中國大陸深圳發表，因 WLTP 認證測試等因素，台灣奧迪於 2019 年底正式在國內首度亮相，並在 2020 年 11 月時宣佈正式展開預售，如今總算正式上市。
外觀方面，Q8 在車頭部分採用單體式八角型水箱護罩，頭燈為 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈) 搭配極線 LED 識別燈，足踏 285/45R21 胎圈組，車尾 LED 尾燈 (含動態指示方向燈)。尺碼部分，Q8 55 TFSI quattro S line 的車身長寬高為 4,986x1,995x1,705 (mm)，軸距則為 2,995mm。
內裝方面，Q8 配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、10.1 吋中控主螢幕、MMI navigation plus 多媒體導航系統,、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、真皮多功能方向盤 (附換檔撥片)、無邊框車內後視鏡 (附自動防眩)、環艙氛圍照明套件 (多彩)、灰棕實木飾板、黑色織布頂篷、雙前座電動椅 (附電動腰靠及駕駛座記憶功能)、日照感應式四區獨立恆溫空調、後座出風口 (附觸控面板) 及 B 柱出風口等等。酬載機能部分，Q8 在標準狀態下具備 605 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可提昇至最高 1,755 公升，尾門採電動啟閉，支援體感啟閉功能。
安全防護方面，Q8 55 TFSI quattro S line 搭載 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統、車道變換輔助系統附盲點警示、離車安全警示系統、360 度 3D 環景顯示、自動停車輔助系統 plus 、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統等。
動力配置方面，Q8 55 TFSI quattro S line 採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕型複合動力系統，可輸出 340hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，搭配 tiptronic 8 速手自排及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。
台灣奧迪自去年起陸續導入 e-tron、小改款 Q7、RS Q8 等多款休旅作品，今年農曆年後又針對 Q2 及 Q5 展開小改款新車的接單作業，今日則將旗艦跑旅 Q8 正式上市，逐步完成休旅產品線的更新，預料可強化品牌在國內的整體銷售表現。