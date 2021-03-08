新台幣 159 萬元起 Infiniti Q50 300GT 正式在台上市

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Q50 300GT 車系在動力配置方面採用與 Nissan GT-R 之 VR38 引擎系出同門的 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，原廠針對渦輪葉片、渦輪轉速及汽門正時系統進行全面最佳化調校，並透過引擎本體的輕量化作業，加上搭載水冷式進氣冷卻系統以及缸內直噴系統，提升動力輸出及油耗表現，於 6,400rpm 時可輸出 300hp 最大馬力，於 1,600~5,200rpm 間可輸出 40.1kg-m 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及後輪驅動。
底盤方面，Q50 300GT 採用鋁合金獨立前雙 A 臂搭配後多連桿懸吊結構，而最高規的 Silver Sport 更標配 Dynamic Digital Suspension 動態數位電子懸吊系統，搭配 19 吋鋁合金輪圈、雙前輪四活塞卡鉗、14 吋通風碟煞、跑車化座椅、換檔撥片等運動化配備。
現行 Infiniti Q50 於 2014 年正式在國內市場開始販售，至 2017 年時推出中期小改款車型，產品競爭力隨著主要競爭對手紛紛推出改款車型而略顯老態，此回藉由 Q50 300GT 雙渦輪動力的導入，在新台幣 200 萬元的售價區見內是動力最為強悍的豪華品牌車款，應可吸引消費者的目光。