159 萬坐擁 300 匹馬力！小改款 Infiniti Q50 300GT 三車型正式上市
2GameSome - 有車賞
2021-03-08 22:55:00
小改款 Infiniti Q50 300GT性能豪華轎跑自 2021 年 1 月 7 日預售接單以來，預售 2 個月接單已超過百張，Q50 300GT 的首批準車主們可以在 5 月底前到港交車。Infiniti 以建議售價 159 萬元起的優惠價格正式上市，Silver Sport 款更較預售價再優惠 2 萬元。
Q50 300GT 搭載 Infiniti 家族最新、最輕 3.0 升 V6 雙渦輪高效增壓引擎，與當家超跑 GT-R 引擎系出同門，分別於 2017 年、2018 年榮獲WARDSAUTO十大最佳引擎殊榮，透過輕量化科技、先進鏡面缸壁塗層技術及缸內直噴燃油系統，爆發出 300hp 最大馬力及 400Nm 最大扭力。剽悍性能Infiniti Q50 300GT 所搭載的 VR30DDTT 引擎與 GT-R 的 VR38DETT 引擎系出同門，皆為日本生產的 V6 雙渦輪高效增壓引擎，並針對渦輪葉片、渦輪轉速及汽門正時系統進行全面優化，連續於 2017 年、2018 年榮獲 WARDSAUTO 十大最佳引擎殊榮，引擎本體與汽缸頭採用鋁合金材質，實現車身輕量化；搭配水冷式進氣冷卻系統、先進鏡面缸壁塗層技術及缸內直噴燃油系統，提升動力輸出，同時降低渦輪延滯，在 6400 轉時爆發出 300hp 最大馬力，1600 轉至 5200 轉時輸出 400Nm 最大扭力。操控能力全新 Q50 300GT 搭載鋁合金獨立前雙 A 臂及後多連桿懸吊結構，鋁合金結構輕量化設計讓底盤反應更靈敏，優化操駕動態穩定性與支撐性。Silver Sport 款更標配「Dynamic Digital Suspension」DDS 動態數位電子懸吊系統，隨時監控路況及車身狀態，最佳化回饋阻尼反應；搭配 19 吋鋁合金輪圈、雙前輪四活塞卡鉗、14 吋通風碟煞、跑車化座椅及換檔撥片等運動化配備，營造出更富運動性的超性能轎跑。科技馭樂全新 Q50 300GT 科技配備除了 InTouch 雙螢幕主控台主機全面升級，使操作反應更靈敏外，全車系標配 Apple CarPlay & Android Auto 整合系統，透過雙螢幕主控台、方向盤按鍵和語音控制，輕鬆整合導航、音樂、電話和簡訊等多項智慧型手機功能。旗艦款以及 Silver Sport 款均搭載原廠中文 3D 衛星導航；更量身打造 Infiniti 專屬 BOSE Performance 16 具揚聲器。全新 Q50 300GT 正式上市 同步推出湛海藍新色全新 Infiniti Q50 300GT 正式上市，並導入豪華款、旗艦款、Silver Sport 共三款規格，建議售價 159 萬元起，旗艦款、Silver Sport 款更推出「湛海藍」新車色供車主選購。全新 Q50 300GT 建議售價
|規格
|建議售價
|豪華款
|159萬元
|旗艦款
|189萬元
|Silver Sport
|197萬元