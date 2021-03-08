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159 萬坐擁 300 匹馬力！小改款 Infiniti Q50 300GT 三車型正式上市

2GameSome - 有車賞

2021-03-08 22:55:00

159 萬坐擁 300 匹馬力！小改款 Infiniti Q50 300GT 三車型正式上市
▲ 159 萬坐擁 300 匹馬力！小改款 Infiniti Q50 300GT 三車型正式上市
小改款 Infiniti Q50 300GT性能豪華轎跑自 2021 年 1 月 7 日預售接單以來，預售 2 個月接單已超過百張，Q50 300GT 的首批準車主們可以在 5 月底前到港交車。Infiniti 以建議售價 159 萬元起的優惠價格正式上市，Silver Sport 款更較預售價再優惠 2 萬元。
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Q50 300GT 搭載 Infiniti 家族最新、最輕 3.0 升 V6 雙渦輪高效增壓引擎，與當家超跑 GT-R 引擎系出同門，分別於 2017 年、2018 年榮獲WARDSAUTO十大最佳引擎殊榮，透過輕量化科技、先進鏡面缸壁塗層技術及缸內直噴燃油系統，爆發出 300hp 最大馬力及 400Nm 最大扭力。
剽悍性能
Infiniti Q50 300GT 所搭載的 VR30DDTT 引擎與 GT-R 的 VR38DETT 引擎系出同門，皆為日本生產的 V6 雙渦輪高效增壓引擎，並針對渦輪葉片、渦輪轉速及汽門正時系統進行全面優化，連續於 2017 年、2018 年榮獲 WARDSAUTO 十大最佳引擎殊榮，引擎本體與汽缸頭採用鋁合金材質，實現車身輕量化；搭配水冷式進氣冷卻系統、先進鏡面缸壁塗層技術及缸內直噴燃油系統，提升動力輸出，同時降低渦輪延滯，在 6400 轉時爆發出 300hp 最大馬力，1600 轉至 5200 轉時輸出 400Nm 最大扭力。
操控能力
全新 Q50 300GT 搭載鋁合金獨立前雙 A 臂及後多連桿懸吊結構，鋁合金結構輕量化設計讓底盤反應更靈敏，優化操駕動態穩定性與支撐性。Silver Sport 款更標配「Dynamic Digital Suspension」DDS 動態數位電子懸吊系統，隨時監控路況及車身狀態，最佳化回饋阻尼反應；搭配 19 吋鋁合金輪圈、雙前輪四活塞卡鉗、14 吋通風碟煞、跑車化座椅及換檔撥片等運動化配備，營造出更富運動性的超性能轎跑。
科技馭樂
全新 Q50 300GT 科技配備除了 InTouch 雙螢幕主控台主機全面升級，使操作反應更靈敏外，全車系標配 Apple CarPlay & Android Auto 整合系統，透過雙螢幕主控台、方向盤按鍵和語音控制，輕鬆整合導航、音樂、電話和簡訊等多項智慧型手機功能。旗艦款以及 Silver Sport 款均搭載原廠中文 3D 衛星導航；更量身打造 Infiniti 專屬 BOSE Performance 16 具揚聲器。
全新 Q50 300GT 正式上市 同步推出湛海藍新色
全新 Infiniti Q50 300GT 正式上市，並導入豪華款、旗艦款、Silver Sport 共三款規格，建議售價 159 萬元起，旗艦款、Silver Sport 款更推出「湛海藍」新車色供車主選購。
全新 Q50 300GT 建議售價
規格
建議售價
豪華款
159萬元
旗艦款
189萬元
Silver Sport
197萬元

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2021-03-08-2021-03-14

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