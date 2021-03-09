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1.6NA 與 2.0 e-BOXER 雙動力選擇 小改款 Subaru XV 於英國市場上市

7Car 小七車觀點

2021-03-09 09:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Subaru 本月於英國市場推出小改款 XV 車系，提供 e-BOXER 油電動力與 1.6 自然進氣汽油動力，1.6 升建議售價為 28,335 英鎊起 (約合新台幣 110.6 萬元起)，e-BOXER 建議售價為 31,655 英鎊起 (約合新台幣 123.4 萬元起)。
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小改款 XV 換上新款前保險桿與水箱護罩，鋁合金輪圈樣式也有所更動，車色新增 Plasma Yellow (黃色) 及 Horizon Blue (藍色)，配備方面除標準搭載的 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統外，增加了 SI-DRIVE 動力雙模式控制系統、雙模式 X-Mode 及 FVM 車前影像輔助系統，並針對圈簧係數及阻尼進行最佳化調校。
動力配置方面，XV e-BOXER 車型採用前置 FB20 2.0 升水平對臥 4 缸直噴汽油引擎，可在 5,600~6,000rpm 間輸出 150ps 最大馬力，並在 3,600rpm 時輸出 194Nm 的峰值扭力，搭配 Lineartronic CVT 無段變速箱與 Symmetrical All-Wheel Drive 對稱式全時四輪驅動，輔以位於後軸的電動馬達，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 10.7 秒完成，極速約為 193km/h。
國內市場方面，總代理台灣意美汽車選在去年 (2019) 12/16 正式推出 2021 年式 XV 車系，編成與預接單價分別是 2.0i-S (新台幣 105.8 萬元起) 及 XV 2.0i-S EyeSight (新台幣 109.8 萬元起)。

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