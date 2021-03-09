不要再說「別想太多」，楊聰財：４不５要陪伴憂鬱症患者！

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如何陪伴憂鬱症？先了解從何而來。
精神科楊聰才診所心理衛教中心院長楊聰財醫師表示，在了解如何和憂鬱症患者相處前，首先先了解為什麼會有憂鬱症。
憂鬱症主要因素包括了環境因素、心理因素、生理因素三大層面。環境因素如婚姻、家庭、課業、工作、社交、經濟等生活壓力影響，也包括了生離死別、天災人禍等。心理因素則可能因環境因素等原因，形成了不同的人格特質，如完美型性格、什麼事情都希望能得到最好結果的冠軍型性格、或是認為身邊周遭的事情都與自己有關的神經型性格等。生理因素則包括遺傳、荷爾蒙影響等，如男女都有可能出現的更年期，而研究也發現憂鬱症患者的腦部結構杏仁核，也會與一般人有所不同。這些都是常見憂鬱症的起因。
不要對憂鬱症患者這麼說。
從上述我們可以瞭解到，不論是何種因素，都不會是患者自己所願意的，就像天雨路滑摔車一樣，不會有人願意。憂鬱症最迫切需要的並非改善建議，旁人的建議患者可能也思考過，甚至已經嘗試過或正在奮鬥著。那些支持與建議雖常出於好意，往往會造成反效果，常見如「別想太多」。在幫助他們之前，我們可以先思考這些方法是否真的對對方有所幫助。下述為常見例子，可依此類推。
１． 別想太多：
這句話看似相當安慰人，也是在所有的詞句中感覺最中性的。但其實換個角度想，這句話其實很容易讓人感受到問題是在於「患者自己想太多，其實根本沒怎樣」，換句話說，心裡的問題不被重視。
２．很多人比你還慘：
這句話看似也蠻有幾分道理，但每個人都是獨自的生命體，所遇到的事情也都有所不同，何況每個人面對同一件事的承受力都不同，自己能承受的，對方未必能承受，反之也是如此。這句話如同拿兩件不同的事情做比較，非但沒什麼幫助，也容易讓人感受到「難道我的問題不是問題嗎？」。
３．正常人：
常見出現如「希望你也可以恢復正常。」，患者只是心裡生病，就像感冒一樣，我們並不會說感冒的人不正常，更何況不會有人希望自己被稱做不正常。「正常生活」、「正常人」等字眼，其實就像是在繞個彎指人不正常，這任誰都不會高興。而這個字眼因為是由正面的詞句所組成，因此常會讓人在不經意的情況下講出來，要特別留意。
４．憂鬱是因為你不惜福：
憂鬱和惜福與否無關，如前述可了解憂鬱症起源各不同，我們不了解對方的遭遇或處境。另一方面，幫助人因人而異，激將法這類的言詞雖容易給人當頭棒喝，但未必每個人都有效，甚至對於本來就身處憂鬱的憂鬱症患者而言會太過強烈，反而變成一種強烈貶抑、指責之詞。遑論這並非是患者所願意的，如同前述，我們並不知道患者正在受什麼樣的苦，經歷過什麼樣的遭遇。
我們可以這樣陪伴憂鬱症患者。
１．同理心：
楊聰財醫師表示，陪伴憂鬱症患者，最重要的並不是「能給對方什麼幫助」，而是「對方需要什麼」，簡單而言就是「同理心」，換做實際的行動，就是傾聽、陪伴、帶動。真誠的站在對方的立場看事情，聽對方說，適度的附和，並做適當的帶動，如鼓勵對方走走。若對方不願意，那就尊重對方的意願。記住，關鍵在「對方現在需要什麼」，而不是「需要對方做什麼」。良好的陪伴，往往勝過一句「別想太多」。
２． 適度讚美：
憂鬱症患者時常會出現自我否定的情況，在對談時，若有發現其實對方做得很好，可以不吝嗇地讓對方知道，給予正面的肯定，讓他了解自己其實是很美好的。如此可以強化信心，也可以避免不必要的否定自己。但避免過度稱讚，顯得浮誇而沒誠意或不自在。
３．鼓勵代替批判：
是人都會做錯事情，憂鬱症患者也會，在發生錯誤時不會有人希望被批評，憂鬱症患者也是。因此在發現錯誤時，可以以有實際幫助的話語鼓勵，或告訴對方此行為會有什麼什麼負面影響，取代不必要的情緒用語，如「你怎麼又來？」。
４．適度的陪伴：
憂鬱症患者最希望的就是身旁的人不要有因同情等因素出現的改變，在陪伴上除了言行多點同理心，保持現況即可。也適度的保持距離，避免自己一肩扛起，認為對方是自己的責任，畢竟自己不是醫生，能力有限。在同理的陪伴時，適度鼓勵對方發展興趣、維持良好生活習慣、伸出援手。此作法其實就和一般人與人之間的相處無異。
５．尋找鑰匙：
每個人都會有個心理需求，有時或許自己不知道，憂鬱症患者也是，但其可能為憂鬱症患者所需要的一把解鎖鑰匙，可能為信仰、興趣、親友、美麗的風景等，任何事物都有可能，可鼓勵患者在保護自己及他人的前提下多元發展，尋找那把關鍵鑰匙。也有不少研究顯示，良好的宗教信仰是有助於憂鬱症改善的。不過也提醒應以「良好價值觀」做為信仰基礎。因此若鼓勵患者接觸宗教信仰，可多與對方聊聊近況，傾聽並了解是否真的對患者有所幫助。
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