特企／亞昕國際決議發放股利2元　現金殖利率約達10.6%

亞昕國際（股票代號：5213）於(3/8)董事會通過109年度盈餘分配案，稅後淨利為6.09億元，每股稅後盈餘（EPS） 1.76元；另考量前一年度EPS為0.34元，惟因購地及新案開工需求而未發放現金股利，本次在照顧股東權益前提下，決議配發2元現金股利，以今日亞昕國際收盤參考價18.95元計算，現金殖利率約達10.6%。

我是廣告 請繼續往下閱讀

法人表示，雖有新冠肺炎疫情與政策調控影響，但建築原物料上漲、缺工嚴重，讓房屋造價成本提高，未來房價恐仍持續走揚；另外自住與換屋的剛性需求仍屬穩健，房市交易市場會朝向正面健康趨勢。

過去一年亞昕積極投入購地行列，陸續在南港、新莊、三重、桃園青埔、台中7期台灣大道與北屯14期重劃區等六都擁有人口紅利之都會區獵地；其中台中分公司業於去年11月份正式成立，預計最快今(2021)年將會在台中市開出首案。

亞昕今年也將擴大推案，包含北市南港案「擎天森林」、大安敦南案、三重菜寮案「昕富琚」、二重案「淳白」、新莊住辦案「森中央」、林口「昕銀座」、桃園青埔高鐵案「亞昕喜徠登」，以及台中14期重劃區等案，今年總推案量約360億，另2022年後的儲備案源土地均已在手，推案量也約當300多億，未來數年業績可望穩健成長無虞。