Nissan 公布新一代 NV 輕型商用車的開發初步計畫
7Car 小七車觀點
2021-03-09 12:25:40
Nissan 日前公布未來在歐洲市場進行下一代小型貨車 ( NV Van) 開發的計畫，將利用集團的資源新產品於法國的 Maunuge 工廠製造，同時為對應不同的使用需求，也會持續提供不同形式的內燃機以及純電動力，以及多種尺寸的車輛選擇。
雖然 Nissan 官方尚未透露新產品的計劃，但依照 Nissan 的 NEXT 轉型計畫當中，未來的新型貨車將加深 Renault 與 Nissan 雙方的技術整合，強化在歐洲市場的產品力，達到雙贏的效果。以 Nissan NV250 為例，其與同集團的 Renault Kangoo 為雙生作品，並提供了 Combi、Crew Cab 以及 Panel Van 等車型選擇，而下一代車型也會繼續維持相同的模式，與下一代 Kangoo 採用聯盟開發的平台打造。在純電市場方面，首次於 2014 年亮相的 e-NV200 也在歐陸市場獲得成功，更曾得到最佳零排放輕型商用車的獎項，而零碳排放的優勢也有助於幫助業者降低稅金、燃油的成本，在面對低碳、數位化的趨勢之下，純電動版本的車型也會是 Nissan 重點開發的方向。