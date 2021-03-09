新台幣 318.8 萬元起　Volkswagen T6.1 California Ocean 正式在台發表

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T6.1 California 為目前國內唯一德國製造的自走式露營車，在外觀部分承襲 T6.1 車系的新世代家族風貌，配備 LED 頭尾燈組、前葉子板 California 專屬銘牌，足踏 17 吋輪圈，車頂配備自動液壓升降可收納帳蓬含雙人床鋪 (內建碟形彈簧)，下鋪則新增加厚型雙人床墊，側邊同樣搭載伸縮式車側遮陽棚。
T6.1 California Ocean 車內採用 4 人座配置，具備環艙遮光簾來提高隱密性，也搭載多功能摺疊板、隱藏式流理台、單爐烹飪瓦斯爐、隱藏式摺疊桌椅、三區獨立恆溫空調 (含駐車暖氣)、室內空氣粉塵過濾器、後座出風口、2 個 USB Type-C 插座、6 個 12V 120W 插座、2 個 USB Type-A 插座、10.25 吋全數位邏輯數位化儀表板、9.5 吋多媒體觸控彩色螢幕 (支援 App Connect 手機多媒體連結功能)、節能 LED 室內燈、A 柱上下車輔助把手及多處置物空間。
動力與科技方面，T6.1 California Ocean 採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸雙渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION 全時四輪驅動，可輸出 199 匹最大馬力及 45.9kg-m 峰值扭力，也導入 MQB 電控系統，提供速度感應式電子輔助轉向系統、側風穩定系統輔助系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統 (含限速裝置)、MCB 二次碰撞預煞系統及 ASR 加速循跡控制系統等科技配備。在主動安全輔助科技方面，則有ACC 主動式車距控制系統、Front Assist 前方預警碰撞、Side Assist 盲點系統...等等。
露營風氣近年來相當盛行，此回 T6.1 California Ocean 版本的導入，讓 California 露營車的陣容更加齊全，讓更多喜愛露營的消費者有更多的選擇。