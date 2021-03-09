無病史、健康生活卻中風？ 當心「多血症」上身
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名六十歲男性因為左半邊肢體突然間無力，被診斷為急性中風住院治療。病人自述覺得不解，自已平常並沒有抽菸喝酒，也沒有糖尿病和高血壓等病史，日常生活也無異狀，每年公司都有安排抽血作定期健康檢查，印象中也沒有大問題，為什麼會發生中風呢？
血紅素和血比容過高 恐致真性紅血球增生症新竹臺大分院新竹醫院內科部血液科邱柏儒醫師說明，仔細評估病人之前的健康檢查報告，發現病人在近五年都有血紅素上升的現象，經會診血液科醫師，發現因為病人的血紅素和血比容過高，懷疑是骨髓增生性疾病；在經過一連串的病史詢問、理學檢查、抽血檢查、基因突變的篩檢，及接受骨髓穿刺的門診檢查後，確診為真性紅血球增生症，又稱為多血症。血液黏稠度上升 易引起血栓形成風險邱柏儒醫師解釋，真性紅血球增生症引發中風，起因於血液中的紅血球數量增加，造成血液的黏稠度上升，引起血管內血液流速度緩慢，進而促進血栓形成的風險。這樣的狀況不只會引起動脈的血栓疾病，如中風、心肌梗塞等，有時也會造成身體各器官的靜脈血栓，如在大腦的靜脈竇栓塞、肝臟的肝門靜脈栓塞等。此外，由於基因突變JAK2也會影響血小板的功能，導致增加血栓和出血的風險；因此，同時控制紅血球濃度和血小板數量以減少上述危險性是必要的。目前治療主要以針對血球增生的藥物治療和放血，及預防血栓的藥物為主。定期追蹤治療可改善 僅少部分會惡化症狀表現上，有的病人會出現頭痛、呼吸急促、視力模糊、夜間盜汗，在洗了熱水澡後發生的搔癢等症狀。在確診真性紅球增生症後，建議要在血液科門診定期追蹤治療，大部份病人的預後狀況良好，但仍有一部份的病人的症狀會隨著時間而進展，大約30%的病人會轉變成骨髓纖維化，而5%的病人會進一步轉變成急性骨髓性白血病，故建議須定期抽血追蹤血球變化。資料來源：健康醫療網 無病史、健康生活卻中風？ 當心「多血症」上身健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊