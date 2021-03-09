中中彰投全面篩治C肝 基層診所免費篩檢 嘉惠中台灣民眾重獲好心肝
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】中彰投民眾有福了！為協助患者及早發現、根治C型肝炎，在台中市衛生局指導與支持下，台中市診所協會於即日起啟動「中中彰投地區基層C肝微根除計畫」，不僅跨縣市串連台中、彰化、南投，更跨科別與超過200間基層診所合作。凡提供抽血服務之基層診所，如內科、家醫科、小兒科、耳鼻喉科等科別，皆可進行C肝篩檢。若民眾驗出C肝抗體呈陽性，診所將協助轉介至厝邊肝膽腸胃科診所，搭配短療程的全口服新藥，治療可近性及便利性皆大幅提升。
守護民眾健康最前線 基層診所全篩全治據健保署統計，截至去年底已有10萬多人治癒，距離2025年消除C肝（8成病患接受治療），已完成一半。下一階段是傾力在社區找出未篩檢、未確診的病人。中區人口高達四百多萬人，約佔全台人口五分之一，此計畫推動具有指標意義。台中市診所協會理事長暨小兒科內科診所廖文鎮醫師指出，隨著近年C肝篩檢的推動，與健保給付多款全口服新藥，目前尚未接受治療的C肝患者大多散落在社區，且大多因為無症狀，感染C肝卻不自知。為達到2025年台灣消除C肝目標，必須透過基層診所、衛生局與中央政府積極合作，找出隱藏的C肝患者。中區縣市因地理面積廣闊，且肝膽腸胃科醫療院所多分布於都會區，醫療資源城鄉分配較不均，再加上受到新冠肺炎疫情影響，C肝患者的篩檢與治療意願較低。透過本次計畫患者可就近於周邊肝膽腸胃科診所直接接受C肝全口服新藥治療，便利性高，若已進展至肝癌，則會協助進一步轉診至合作醫院，患者篩治意願也將隨之提升。45歲後免費驗C肝 健保幫你出藥費 療程短至8週或12週台中市診所協會秘書長張延亙醫師說明，C肝主要透過血液傳染，若不於早期積極治療，會演變為肝硬化或肝癌，還可能增加肝外病變，如三高、糖尿病或腎臟病等風險。若要降低未來罹患肝癌與腎功能惡化風險，最好的方法就是積極治療C肝。張延亙醫師進一步說明，現在治療C肝很簡單，全口服新藥療程僅8週或12週，治療療效超過98%，且幾乎無副作用，與十年前干擾素時代大不同。最重要的是健保全面給付全口服新藥，近二十萬藥費由政府幫民眾埋單，患者應好好珍惜。廖文鎮醫師表示，國民健康署於去（109）年9月28日起放寬C肝篩檢條件，凡年滿45至79歲民眾，與40至79歲具原住民身分民眾，提供終生一次的免費B、C型肝炎篩檢。呼籲民眾若不清楚自己有無C肝，應主動至基層診所檢驗，為自己的健康把關。資料來源：健康醫療網 中中彰投全面篩治C肝 基層診所免費篩檢 嘉惠中台灣民眾重獲好心肝健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊