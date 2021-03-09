參與就是貢獻 法布瑞氏症病友協會關懷罕病不遺餘力
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣法布瑞氏症病友協會成立10周年了！十年來協會努力實踐創會宗旨服務病友、從事衛教宣導、維護病友權益以及參與國際交流，病友們秉持「參與就是貢獻」的精神，善盡協會及國家社會一員的本分。為了感謝外界的鼓勵與關懷，今年在罕見疾病基金會指導下，邀請各方參加成立十週年慶祝活動，除了醫界多位人士參與外，前副總統陳建仁院士也撥冗出席，感謝協會多年的努力，並表示會全力協助，希望法布瑞氏症病友能獲得更好的醫療資源。
鄭淑美理事長表示，自己本身就是法布瑞氏症患者，在五十多歲時出現心臟問題，感覺不定時有被用力敲擊的感覺，每次爬山時就感覺吸不到氣，需要停下來調整呼吸。當時到醫院心臟科檢查，都找不出問題癥結，後來才知道是罹患法布瑞氏症。台灣法布瑞氏症病友協會在尹美琪榮譽理事長及理監事們的努力下，成立十年以來讓協會像一個大家庭，除了努力讓社會大眾更瞭解法布瑞氏症外，也彼此相互鼓勵，並積極樂觀的面對疾病與治療過程中的困難及挑戰。罕病法布瑞氏症 症狀不明顯容易被忽略台北榮總罕見疾病研究治療中心主任牛道明醫師說明，法布瑞氏症是因一種基因缺陷，此種疾病會造成體內神經脂質無法代謝，並堆積在溶小體內，在台灣，80%以上的法布瑞氏症患者以非典型居多，這類病友不像典型患者有明顯的神經疼痛或皮膚疹，主要症狀以心臟肥大及心血管病變為主，也因為症狀不明顯，容易被忽略，待病況較嚴重時才被發現。目前臨床上，酵素活性檢測及基因分析為主要幫助診斷法布瑞氏症的方式，而台灣醫療團隊也不斷在診斷治療上努力，希望病友能獲得更好的醫療照護，牛道明醫師也提醒，若家族有遺傳性不明原因的心臟肥大或心血管疾病等，應尋求專業醫師意見，及早診斷及早治療，得以緩解病情，改善病友生活品質。法布瑞氏症病友協會十周年 近百病友、醫護參與本次協會十週年病友活動，有近百位病友、醫護人員及善心人士共同參加，除了安排醫學講座、病友分享及手作活動等精彩內容外，協會也特別準備了歷年回顧影片，並由尹美琪榮譽理事長分享了十年的成長經驗，感謝這條路上因各界的幫助與鼓勵，讓病友在良好的醫療體系下獲得相關協助，也成為理監事們持續努力的最佳動力。武田挺罕病 提升外界罕病認知長期致力於罕病藥品研發的台灣武田總經理浅野元表示，台灣武田藥品在台成立59年，武田是一家以價值為基礎，以研發為導向的全球生物製藥領導者，致力於發現並提供改變生命的療法，並以其對患者、人類和地球的承諾為準則。他很榮幸參與本次意義非凡的協會十週年活動，並強調台灣武田藥品將推出創新藥物，為罕見病患者提供更好的生活品質，也呼籲社會大眾應給予罕病更多關懷與照護，並提升外界對罕病的認知。資料來源：健康醫療網 參與就是貢獻 法布瑞氏症病友協會關懷罕病不遺餘力健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊