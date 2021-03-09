經血過多婦女 不到7人中就有1人為類血友病
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】今年高一的彭同學，每次經期都長達三周，每天必須使用超過12片的夜用加長型衛生棉，甚至排出50元硬幣大小的血塊，不僅晚上睡不安穩，會自動醒來更換衛生棉，就連下課鐘聲一響都得立刻至廁所更換，嚴重影響生活。因為爸爸本身是類血友病患者，趕緊帶著女兒就醫，診斷彭同學也是類血友病的患者。
據國際統計，停經前女性有三成有經血過量的問題，估算台灣約有173萬女性為月經量大所困，而臨床更進一步針對月經過量且有貧血問題女性進行研究，發現其中約16%為類血友病患者，也就是6.25人中就有一人。類血友病盛行率男女相當 確診比例女高於男 台灣血栓暨止血學會理事暨台中榮總罕病暨血友病中心王建得主任指出，類血友病(von Willebrand Disease, VWD)是最常見的遺傳性出血疾病，因患者體內類血友病因子不足或功能缺乏導致凝血異常，雖無法根治，但目前藥物已可大幅減緩症狀。類血友病男女盛行率相當，但女性因月經出血，有較明顯的症狀可做為凝血功能異常的評估而有較高確診率。經血過量者 30%為凝血功能不正常經血過量原因除了常見的婦科病變、賀爾蒙失調外，約有30%的月經過量原因是凝血功能不正常，包含缺乏特定凝血因子的類血友病、血小板數目或功能異常問題，王建得主任提醒，女性患者不可避免地要歷經每月體內流血的過程，其凝血功能異常多導致經期延長、血塊溢出症狀，並伴隨貧血、痛經，嚴重影響患者生活品質。許多女性將經血過量當成體質問題，等到出現流鼻血、牙齦出血、或經期過長時才求助血液科。台灣血栓暨止血學會理事暨中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科翁德甫主任指出，其實類血友病的盛行率比乳癌還高，主因就是因為民眾認知不足，不懂得要向血液科求助，又較難診斷，推算約有98%患者尚未確診，若出現血流不止的傷口，恐無法即時使用正確藥物止血，將造成生命危險。類血友病可治療 輕度患者不需日常用藥類血友病目前已有進步的治療方式可以幫助凝血功能，如合成藥物，或含有VWF的凝血因子濃縮劑作為主要治療方式來增加凝血因子數量，並輔以抗纖維止血藥物或口服荷爾蒙進行治療。翁德甫主任表示，第一、二型的輕度類血友病患者不需日常持續治療，可於經期、拔牙、手術前進行預防性治療即可。123口訣評估經血過量 異常應諮詢血液科醫師目前臨床通過家族病史、血液及基因檢測來確診疾病，台灣血栓暨止血學會創會理事長沈銘鏡教授鼓勵許多長期無法改善經血過量的女性朋友不應向流血妥協，建議民眾可透過經血過量123口訣來評估自己是否有過量問題，也就是月經超過1周、2小時換一次衛生棉、血塊直徑超過3公分，如出現不明瘀青、牙齦出血等凝血異常症狀，需積極進一步諮詢血液科醫師。資料來源：健康醫療網 經血過多婦女 不到7人中就有1人為類血友病健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊