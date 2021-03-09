孩子發燒、脖子腫是怎麼一回事？ 小心「深頸膿瘍」惹禍
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】後咽腔膿瘍屬於幼兒病症中急症之一，患者後咽處會長出膿包，且根據膿包位置及大小誘發不同症狀，若未及時治療，一旦壓迫到呼吸道，嚴重恐引起呼吸困難。花蓮慈院小兒部秦家翊醫師指出，包括上呼吸道感染或食道異物損傷等都屬於常見原因，當遭細菌入侵深頸部筋膜間隙時，就會引起頸部發炎及化膿症狀。
2歲半幼兒發高燒不進食 原來是深頸膿瘍導致一名兩歲半幼兒因連續兩三天發燒，加上不願進食，因此送醫就診，經檢查確診為深頸部後咽腔膿瘍壓迫所導致，所幸經手術治療且做清創和引流後，術後恢復良好。秦家翊醫師表示，這名幼兒的咽喉以及膿的培養裡都發現A型鏈球菌，在臨床上較為少見，大多發生於五歲以上孩子居多，治療方式則以抗生素為主。深頸部感染屬兒科急症 嚴重恐致命秦家翊醫師說明，因A型鏈球菌有時誘發的病情變化快速且兇猛，以個案為例，上呼吸道症狀出現的兩三天內就進展到有後咽部膿瘍的情形，不得輕忽嚴重性；深頸部感染屬於兒科急症，因此得盡快診斷及處理，才能有效控制病情，此外，考量患者才兩歲多，氣管較小，若做氣切恐會誘發併發症，因此最後醫療團隊採以放置氣管內管並於術後密切觀察。幼童若出現發燒且頸部僵硬 家長應提高警覺通常若處理年紀較大的小孩或成人，在手術清創引流同時會預防性地做氣切，才能避免膿瘍引流不順利可能再次壓迫呼吸道。秦家翊醫師強調，若有孩童出現發燒、頸部僵硬或腫脹、吞嚥困難、流口水、牙關緊閉等情況時，家長就應提高警覺，恐有深頸部感染風險，應盡快就醫治療，避免病情惡化。資料來源：健康醫療網 孩子發燒、脖子腫是怎麼一回事？ 小心「深頸膿瘍」惹禍健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊