新莊未來10年最搶手　強大生活圈助功增值性強

根據最新統計，2020年新北市推案量達5205億高居北台灣之冠，其中以「新莊」為新北市之冠，總銷破千億，讓新莊成為現今最熱銷最搶手的房市重點區域，探討新莊之所以會如此熱銷，就業人口的移入、百貨商圈及生活圈形成、交通建設發展利多，另外最重要的是新莊區規劃出的「3大生活圈」，連袂建設將新莊形成只進不出的區域。

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根據新北市民政局99年至107年人口統計報告，新莊人口移入9萬8350人，現在新莊人口逾42萬人，重大建設案如宏匯廣場BOT、「台灣電影文化中心」、「智慧園」、「機場捷運」、「黃金三磚計劃」等，集合行政能力及商辦特性，再加上受惠新北知識產業園區、宏匯廣場開幕等利多助攻，交通利多話題功不可沒，尤其機捷、環狀線等交通路網，在新莊各區域進行串接。

「頭前重劃區」商業區雖不多，只集中在中原東路跟思源路交叉口處，附近有兩座捷運站，思源路上的環狀線幸福站（ Y19 ）、機捷和環狀線轉乘站新北產業園區站（ A3 、 Y20 ），將繼續延伸出環狀線北環段，且與多條捷運路網都設有轉乘站，交通十分便利。其中最大的利多莫過於可以直達淡水線士林站及文湖線劍南路站，可以有效舒緩目前通勤時間塞爆的車流，頭前重劃區生活機能純住宅區的寧適性也是讓人嚮往的，就生活機能而言，更是日趨成熟。

而後勢看漲的「塭仔圳重劃區」，吸引各大上市建商插旗，包括華固、潤泰新、寶佳、茂德等，銷售多有不錯表現，去年闕始科達機構、新潤、華固、丞石等建商再插旗，基地面積多數達千坪，未來塭仔圳重劃區就是各家建商展現銷售實力的戰場，更再度形成一大型商圈。

詹展權說，溫仔圳重劃區完成規劃後，現在新莊中正路的門面已經不同，已經是名符其實的「名車一條街」，在這裡可以看到各知名品牌汽車展示，還有IKEA、UNIQLO等服飾品牌，已經將新莊再拉往不同的層次；沿著大漢溪延線，更有落腳三重的「新北第二行政中心」，基地緊鄰捷運先嗇宮站，都市計畫變更案已經通過內政部審議。

現在的新莊，已經不可同日而語，群聚效應正在發酵，詹展權預估，未來5～10年的發展會更好，尤其現在正是低利時代，未來可以期待。