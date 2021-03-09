NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

造血幹細胞移植年齡是阻礙！　及早進行有助提高成功機率

健康醫療網

2021-03-09 16:31:01

造血幹細胞移植年齡是阻礙！　及早進行有助提高成功機率
造血幹細胞移植年齡是阻礙！　及早進行有助提高成功機率
【健康醫療網／記者曾正豪報導】造血幹細胞移植過程複雜，且具有一定風險，傳統上病患在接受造血幹細胞移植前，得先接受高劑量化學治療或放射線治療，恐有很高毒性，因此治療上僅限於年輕患者。成大醫院內科部血液科李欣學醫師表示，隨著近年來造血幹細胞移植技術的進步，年齡已不再是阻礙，不僅捐贈來源多樣，且支持性照顧進步，不需擔憂副作用及併發症，早期移植成功機率高。
我是廣告 請繼續往下閱讀
成大醫造血幹細胞移植團隊　完成586例移植個案
為幫助更多需要造血幹細胞移植患者，成大醫院過去成立骨髓移植病房時，就成功完成首例骨髓移植，至今已累計完成586例造血幹細胞移植，尤其近兩年更完成超過100例的造血幹細胞移植。李欣學醫師說明，成大醫院造血幹細胞移植團隊是由各科專業人員共同組成，透過多專科、跨團隊緊密合作，以提供患者安全的造血幹細胞移植治療。
採減低劑量化療　有助於高齡者成功移植機會
李欣學醫師解釋，在個案中年齡最小為出生60天大的嬰兒、最大的70歲，主要因移植前採用減低劑量的化學治療，讓療效和副作用之間取得平衡，也使更多年齡較大的病患也能擁有成功移植的機會，因此經醫師診斷後，必要時就能及早進行造血幹細胞移植的評估與準備，把握治療時機。
若需要移植患者應及早移植　把握最佳移植時機
每個人都只有四分之一的機率和兄弟姐妹擁有相同的白血球抗原(HLA)，有一半的機率是一半相同(HLA-半相合)，近年來利用HLA-半相合捐贈者進行異體移植的技術已相當成熟，不僅增加捐贈者機會，移植成功率已能與用非親屬捐贈者進行的異體移植並駕齊驅。李欣學醫師強調，尤其許多研究已證實，若需要移植的患者愈早接受移植效果愈好，因此若病情需要，應及早進行造血幹細胞移植的評估與準備，把握最佳的移植時機。
資料來源：健康醫療網 造血幹細胞移植年齡是阻礙！　及早進行有助提高成功機率
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
47.83%52.17%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.69%92.31%
2021-03-08-2021-03-14

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.58%87.42%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀