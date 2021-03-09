造血幹細胞移植年齡是阻礙！ 及早進行有助提高成功機率
健康醫療網
2021-03-09 16:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】造血幹細胞移植過程複雜，且具有一定風險，傳統上病患在接受造血幹細胞移植前，得先接受高劑量化學治療或放射線治療，恐有很高毒性，因此治療上僅限於年輕患者。成大醫院內科部血液科李欣學醫師表示，隨著近年來造血幹細胞移植技術的進步，年齡已不再是阻礙，不僅捐贈來源多樣，且支持性照顧進步，不需擔憂副作用及併發症，早期移植成功機率高。
成大醫造血幹細胞移植團隊 完成586例移植個案為幫助更多需要造血幹細胞移植患者，成大醫院過去成立骨髓移植病房時，就成功完成首例骨髓移植，至今已累計完成586例造血幹細胞移植，尤其近兩年更完成超過100例的造血幹細胞移植。李欣學醫師說明，成大醫院造血幹細胞移植團隊是由各科專業人員共同組成，透過多專科、跨團隊緊密合作，以提供患者安全的造血幹細胞移植治療。採減低劑量化療 有助於高齡者成功移植機會李欣學醫師解釋，在個案中年齡最小為出生60天大的嬰兒、最大的70歲，主要因移植前採用減低劑量的化學治療，讓療效和副作用之間取得平衡，也使更多年齡較大的病患也能擁有成功移植的機會，因此經醫師診斷後，必要時就能及早進行造血幹細胞移植的評估與準備，把握治療時機。若需要移植患者應及早移植 把握最佳移植時機每個人都只有四分之一的機率和兄弟姐妹擁有相同的白血球抗原(HLA)，有一半的機率是一半相同(HLA-半相合)，近年來利用HLA-半相合捐贈者進行異體移植的技術已相當成熟，不僅增加捐贈者機會，移植成功率已能與用非親屬捐贈者進行的異體移植並駕齊驅。李欣學醫師強調，尤其許多研究已證實，若需要移植的患者愈早接受移植效果愈好，因此若病情需要，應及早進行造血幹細胞移植的評估與準備，把握最佳的移植時機。資料來源：健康醫療網 造血幹細胞移植年齡是阻礙！ 及早進行有助提高成功機率健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊