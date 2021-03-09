金曲獎設計師打造！陳其邁開箱「港都選物所」聯名禮盒

高市府為推廣觀光工廠產品、行銷港都百年人文，由經發局力邀連續三年擔綱金曲獎視覺統籌的知名設計師顏伯駿，以「港都選物所」（Kaohsiung Select）品牌，運用奇幻手繪插畫風格，結合高雄海港及物產特色量身打造「限量150份」的專屬頂級禮盒，今（9）日於四維行政中心舉辦記者會，由高雄市長陳其邁親自開箱。

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▲「港都選物所」觀光工廠聯名禮盒，由高雄市長陳其邁親自開箱。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「港都選物所」觀光工廠聯名禮盒，由高雄市長陳其邁親自開箱。（圖／記者陳美嘉攝）

即日起只要預約3月28日台鐵「鳴日號」由新左營站出發的旅程即可免費獲得「港都選物所」觀光工廠聯名禮盒，後續還將於市長IG、經發局臉書舉辦抽獎，「只送不賣」向大家推廣高雄觀光工廠百年的歷史文化與產品。

高雄市長陳其邁表示，高雄百年以來有太多值得細細品味的人文故事，從早期廣為人知的工業港灣城市，到近代積極轉型以歷史文化為基底，發展藝術文創、會展觀光及數位、高端科技產業等，許多傳承百年的產品和歷史記憶，也藉由各家觀光工廠向民眾做最完整的介紹與傳承。他強調，「港都選物所」是高雄將百年人文產品推向國際的第一步，接下來將持續帶領更多在地品牌與國際接軌。

設計師顏伯駿表示，本次「港都選物所」禮盒為傳遞城市風格、推廣港都價值，特別以「開箱海港、物產滿載」為主題設計，運用奇幻手繪插畫，將高雄海港、山海物產的豐饒氛圍融入於整體視覺，並且運用左右對開的設計方式，讓收到禮盒的人就像是打開觀光工廠的珍奇大門般，瞬間進入港都的人文歷史與美食文化。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市府積極媒合觀光工廠與雄獅旅遊、KLOOK及KKDAY等旅遊行程、票券平台合作，目前KLOOK上已有高雄觀光工廠專屬頁面，從參觀資訊、門票及體驗活動都有完整介紹，歡迎民眾踴躍上網預約。此外，「港都選物所」觀光工廠聯名禮盒也將於3月28日從高雄新左營站出發的台鐵「鳴日號」上展示，只要購買當次行程的民眾即可免費獲得禮盒，後續也於陳其邁市長IG，以及經發局臉書上舉辦抽獎活動，歡迎大家持續關注就有機會獲得價值1400元的限量禮盒。

▲發表會現場特別邀請富樂夢觀光工廠、台灣滷味博物館等7家觀光工廠至現場舉辦微型展覽。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲發表會現場特別邀請富樂夢觀光工廠、台灣滷味博物館等7家觀光工廠至現場舉辦微型展覽。（圖／記者陳美嘉攝）

經發局表示，發表會現場特別邀請安心文具大廠「富樂夢觀光工廠」、外銷三十多國的「台灣滷味博物館」、台灣唯一以牛肉為主題的「裕賀牛」、高雄之光馬玉山食品所打造「紅頂穀創」、全台唯一製鞋觀光工廠「彪琥鞋業」、日本NHK電視台也曾報導的「珍芳烏魚子」、全台第一間花枝丸觀光工廠「宏裕行」等7家觀光工廠至現場舉辦微型展覽，將各地優質產品一次囊括介紹給大家。歡迎大家利用假期來高雄觀光工廠走走，透過導覽人員的介紹與現場DIY體驗，親自認識每家觀光工廠背後深厚的歷史底蘊與背景故事，了解港都如何從傳統到創新、承襲再創造，同時也別忘了品嘗高雄各地美味的小吃，一次餵飽民眾身心靈。

▲高雄市長陳其邁親自體驗觀光工廠商品製作過程，了解深厚的歷史底蘊與背景故事。（圖／記者陳美嘉攝）