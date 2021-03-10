華航、易飛網股價報復性反彈 投資人炒股風險不得不防
文/財訊雙週刊
2021-03-10 08:30:00
隨著疫情即將解禁，當初受到重創的航空業、觀光旅遊業，立即展開一波強勢反彈；回歸基本面後，冷靜思考，這一波瘋狗浪似乎來得有些過頭了。
隨著疫苗在全球陸續施打接種，各國政府評估疫情已經接近尾聲。當初受到疫情直接衝擊的觀光旅遊業、航空業，這一回在投資心態180度大轉變下，立刻從「海嘯第一排變成海景第一排」。舉個例子，華航股價創下5年新高，易飛網也回到3年新高，但是，報復性熱血背後的風險有多少？兆豐投顧董事長李秀利說，台灣觀光、航空股的飆漲，不只是市場預期心理反射，而是全球市場都動起來。當初受傷最慘的全球三大郵輪集團嘉年華集團、挪威郵輪及皇家加勒比海等，股價全面改寫一年新高，已經回到疫情之前的水準。航空股亦是如此，連巴菲特當初認賠的達美航空，股價也來到49美元，距離長年均價50美元，只差一步之遙。其他聯合航空、美國航空及西南航空，也都重返多頭之列。即使是這4大航空業最近公布的第4季財報，每天總損失仍高達1.15億美元，但市場卻充滿著希望。預期心理 讓華航逆勢高飛而場景換到台灣，漲勢更是凶猛。2月26日，當台股殺聲隆隆，外資大賣台股944億元時，華航卻逆勢走強，創下5年來的新高。這股力道，遠超越美股，這也讓財經主播都在問，「航空股還可以追嗎？」大展投顧總經理賴建承指出，現在華航的股價已經回到航空業榮景的水準，投資人預期景氣復甦心理似乎有點過頭了。特別是，市場上拿華航即將於3月起調漲美國貨運3成報價，視作超級利多，帶動航空股全面起飛，卻完全忽略了航空業的現況。回歸到基本面，攤開近十年財報，就算沒有疫情因素干擾，華航有著國營企業的包袱，經營體質就有問題，無法年年穩定獲利，常常出現虧損。即使近十年中最賺錢的一年，2015年也只有1.05元，當時股價約15元附近。對照今日，2021年是否能賺錢都還未定，只憑藉著一股預期心理，股價就已經來到14元了，是否反應有點過頭？若是撇開基本面，以華航過去十年平均價位觀察，十元以下為相對低點，12元以上為相對高點，而且時間維持不長。這一回，華航來到相對高點14元位置，且創下101萬張新天量，投資人若追高風險度大幅提升。同為疫情受災戶的觀光旅遊股，這一波似乎也跟著全球三大郵輪集團展開報復性反彈，身為龍頭業者雄獅，這一波反彈更直逼百元大關。帶領著鳳凰、山富、易飛網等大反攻。易飛網連年虧損 股價翻倍 東森財經電視台分析師張文赫表示，這一波旅遊業相關個股的飆漲，只能說投資人預期心理已經反映到明後年了。因為從時間順序上，旅行團訂單的大爆發，也必須要先等全球航空業者的航班恢復正常後，旅行業者才可能接獲到報復性訂單，那時候才是旅行業者營收爆發成長的時刻，現在的反彈，似乎提早發動了。就拿這一次二線旅遊股易飛網為例，由於股價低，反彈力道更為猛烈；2月以來，二週的時間就翻了7成，來到20元之上，股價創下3年新高。這樣的反彈幅度，讓人感到驚嚇，因為不管有沒有疫情肆虐，這些年來旅遊業低價競爭，易飛網自2015年後，就不曾賺過錢了。更讓人擔憂的是，在連年虧損下，易飛網2020年第3季每股淨值只剩下6.88元。若從去年第4季至今的營收分析，單月年增率都超過負6成，第4季虧損已是無法避免的事實。再說，今年開放旅遊解禁恐怕還有一段時日，可預見虧損情況下，屆時易飛網每股淨值不排除有跌破5元大關，成為全額交割股的可能，投資人現在只憑著一股報復性熱血，將股價炒上20元大關，背後的風險不可不提防。