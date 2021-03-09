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品牌首款純電動車　全新 Kia EV6 預告登場

7Car 小七車觀點

2021-03-09 18:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
韓國車廠 Kia 日前公開了一款命名為 EV6 的純電動車即將登場，其將會是品牌首款採用 Electric-Global Modular Platform 平台( 簡稱 E-GMP) 的純電動車，擁有全新的流線型外型設計，預定在今年第一季結束前亮相。
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Kia 全球設計副總裁 Karim Habib 表示，EV6 將擁有品牌強調的 Movement that inspires 理念，將具備最新的設計理念，提供更直觀、簡單的外型風格，是一部相當大膽、且富有創意性的電動車款。
面對未來的電能趨勢，Kia 未來推出的純電動車將有一套專屬的命名邏輯，所有的純電動車將採用 EV 的開頭稱呼，讓消費者更容易了解該車的定位，而後方的數字則代表陣容當中的等級，數字越大則越高級。
從官方公布的預告圖可以看出，EV6 採用了與先前釋出的 IONIQ 5 類掀背式的造型設計，而作為共用平台開發的車款，EV6 也預計會搭載 58kWh 或 72.6kWh 兩款電池容量，可選擇後輪驅動或四輪驅動，58kWh 後驅車型可輸出 125kW 最大功率及 350Nm 峰值扭力，58kWh 四驅車型可輸出 173kW 最大功率及 605Nm 峰值扭力，72.6kWh 後驅車型可輸出 160kW 最大功率及 350Nm 峰值扭力，72.6kWh 四驅車型可輸出 225kW 最大功率及 605Nm 峰值扭力。
在 EV6 登場之後，Kia 也會持續佈局電動車市場，而整個 Hyundai 集團將透過旗下兩大品牌全力進攻電動車市場，致力成為全球前三大綠能車輛製造商的目標。

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