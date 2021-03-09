月經來太久血塊比硬幣大？當心是類血友病徵兆！醫師：有人掛16次急診才確診

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月經來太久血塊比硬幣大？當心是類血友病
月經與女性健康息息相關，一旦發現月經異常、尤其是血量過多、血塊過大時，不僅要注意婦科疾病，也要警覺是否與凝血功能異常有關。台灣血栓暨止血學會理事、台中榮總罕病暨血友病中心王建得主任表示，月經過量是類血友病在女性身上最常見的症狀，由於不易診斷，往往被誤以為是體質問題，導致許多病人不知自身有凝血疾病，更未接受妥善治療。
王建得表示，類血友病盛行率約為0.1%，推估國內至少有一、二萬名病人，但目前確診者僅只有300人左右。根據國際文獻報告，女性約30%有月經異常問題，台灣本土報告也表示，月經過量的女性中約有16%病人最終診斷出凝血疾病，從登記資料來看，被確診者只是「冰山一角」，許多病人每天與「血」為伍，流鼻血、月經過量等問題如影隨形，影響生活品質。
王建得提醒，女性若有經血過量三大症狀：月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分，即屬於經血過量，這時不只應考量婦科疾病，也有可能是類血友病問題，應盡快就醫檢查。
王建得指出，類血友病嚴重者會有關節出血、無法正常生活，反而容易被斷。類血友病多以單純的瘀青、流鼻血、月經過多來表現，再加上症狀較私密，容易被女性當成體質問題而忽略。然而，嚴重的類血友病，仍可能造成腸胃道出血、關節腔出血、甚至術後出血需要住進加護病房輸血等情況。
流鼻血掛急診16次才確診 類血友病男女都會有
根據統計，當家族中一人罹患血友病，其後代約有二分之一會有類血友病，屬於個體顯性遺傳。台灣血栓暨止血學會理事、中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫指出，以標準化發生率來看，類血友病每10萬人中約有100名，而女性最常見的乳癌為每10萬人中約70名，因此，類血友病絕非大眾認知的是罕見、少數疾病，往往病人沒有找到病因，導致症狀反覆發作，就曾有病人因流鼻血而連續掛16次急診後才被確診。
翁德甫舉例，類血友病人會有嚴重牙周病，導致刷牙時流血、嚴重口臭，如果只處理牙周病問題或過度清潔口腔，反而會使流血、口臭症狀加重。接受植牙手術者，也可能因為凝血功能異常而使植牙脫落。而且男女性都可能發生。此外，類血友病人也常見因貧血而須服用鐵劑，一旦改善後停藥，又出現月經過量，就會出現反覆的缺鐵性貧血。
翁德甫說明，類血友病只要能正確診斷，可以透過正確的止血藥物或是補充凝血因子來改善。不過目前並非所有醫院都能檢測類血友病因子，且類血友病發生率男女性接近，建議民眾要多注凝血異常相關徵兆。尤其女性當月經異常求診婦產科後，無法改善月經過量、找不出病因時，應接受血液科相關檢查。
此外，如果一年有5次以上超過10分鐘的流鼻血、每月發生不明原因1-4次瘀青、或日常清潔口腔時，出現牙齦流血不止，也建議至血液科就診，以確定是否有凝血功能異常等問題。
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