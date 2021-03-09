打呼不改易增中風、心肌梗塞風險！醫教６招有助改善！
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2021-03-09 19:30:44
打呼的問題以往許多人並不會積極改善，認為只是像放屁一樣是一種身體自然的機制。不過資訊發達的世代，相信很多人都聽過打呼和疾病息息相關的說法，最知名的就是睡眠呼吸中止症。
為什麼會打呼？醫指常見６大原因義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，打呼主要是氣流通過震動到呼吸道所發出的聲響，通過之處越狹小，聲音就會越明顯。呼吸道之所以會有狹小的情況，主要就是因為軟顎、舌頭、會厭三處堵住了呼吸道，其主要成因就包括了，抽菸、喝酒、服用安眠藥等。有鼻塞情況的族群也相對容易發生打呼的情況，其中所包括的不只有過敏族群，也鼻、咽、喉構造異常等也包含在其中，即便構造異常未出現鼻塞，還是可能造成打呼。除此之外，脖子較粗的群眾，自然也容易壓迫到呼吸道，因此肥胖族群也在其中。值得一提的是，睡覺時正睡也是其中相當常見的成因。這些因素若含有兩個或以上，打呼的機率便會再提高。打呼嚴重不處理 恐增心腦血管疾病等風險洪暐傑醫師表示，打呼確實有可能是因為疾病而起，如鼻塞、過敏，不過大多都是因為生活習慣影響所致，但若放任不管，就有可能衍伸出其他疾病，甚至危及生命。打呼對人體最主要的影響就是呼吸道暢通，其狀況較為嚴重時便可能真的完全堵住呼吸道，也就會出現人們常聽到的「睡眠呼吸中止症」，其打呼並非絕對關係，可說是打呼較嚴重時所進展的情況。當呼吸道在睡眠時受阻，或甚至真的堵住無法呼吸後，身體的反應機制會直接喚醒人體，雖然窒息而死的比例較低，但睡眠時全身所有系統也皆在休息階段，心跳也會合理的減緩，長期這般突然被急速喚醒、身體無法確實的進入休息的「保養狀態」情況下，健康自然容易出狀況，最常見直接影響的就是高血壓，心肌梗塞、中風等心、腦血管疾病以及各種代謝疾病比例都可能增高，不可避免的體力、精神狀況也會大受影響。不尋常高血壓 應合理懷疑睡眠呼吸中止症上述情況不論是打呼或睡眠呼吸中止症都有可能發生，後者的機會、嚴重程度又會再更高。因此醫師也呼籲，若長期有不明高血壓或血壓無法控制者，應合理懷疑是否為打呼、睡眠呼吸中止症所影響，特別是20歲之前或50歲之後才出現的高血壓。我有打呼、睡眠呼吸中止症嗎？醫：錄音有助觀察及診斷若要知道自己是否會打呼、自己打呼的情況，洪暐傑醫師建議，除了多留意枕邊人、家人、室友等開玩笑或抱怨打呼，也可以在睡覺時開啟錄音機或手機APP的錄音筆，如此便有助觀察睡覺時打呼的情況，也有利就診時提供給醫師參考，這樣的方法即便是自己一個人住也可以使用。手機的APP因為多數會有音量波紋可以查看，又會比一般錄音機來得更加方便了解狀況，是較為推薦的選項。洪暐傑醫師也提醒，不論是自己或家人發現較不尋常的打呼聲、呼吸節奏，應特別留意。睡眠呼吸中止症初步辨別相當容易，患者因呼吸受阻，常常會有打呼或呼氣突然完全停止，過些許時間又發出類似終於吸到空氣的節奏。這一點可多加觀察。防打呼、睡眠呼吸中止症 醫教６招有助改善改善打呼的方式也有很多種，最主要的自然便是先避開相關風險因子，如前述所提到的抽菸、喝酒等。若有鼻塞或是鼻、咽、喉結構異常也應積極治療，有肥胖問題者則應妥善的減重。除此之外，正躺容易使得軟顎、舌頭、會厭三處下墜堵住呼吸道，應此睡覺時可改為側睡為佳，若要正睡，可以將頭部稍微往上仰，形成類似CPR的壓額提下巴的狀態，便有利呼吸道暢通。治療打呼、呼吸中止症 可尋求家醫科等協助在尋求醫師治療方面，洪暐傑醫師表示，不少科別都有做相關檢查及治療，包括神經科、耳鼻喉科等，不過若不確定成因為何，可先至家醫科做初步評估再進行治療或轉診。治療上主要常見以牙套、手術治療、陽壓呼吸器為主，牙套戴上可避免舌頭等處墜落阻塞呼吸道，不過常引起患者睡眠不適。手術治療能改善問題，但復原的時間較長，且風險因素也可能再次復發。陽壓呼吸器可在睡眠時使用，直接改善、維持睡眠時的呼吸狀況。不過是否適合自己因人而異，應和專業醫師進行討論，包括睡眠狀態、生活型態等，詳細評估後選擇合適的治療方式為佳。