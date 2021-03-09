▲ 【影】BMW 105 歲生日，3系列x茄子蛋同場慶賀

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3系列跨世代同台 同賀 BMW 生日為慶祝 2021 年 3 月 7 日 BMW 生日暨品牌創立 105 週年，BMW總代理汎德力邀茄子蛋與我們一同慶賀，將茄子蛋的經典情歌改編為〈美玲! 請問你敢欲做我的Girlfriend〉，融入 E30 與全新世代 BMW 3系列 G20，將兩個不同時空的 3系列以影像方式呈現。
巴伐利亞傳奇身影正式創立於 1916 年 3 月 7 日的 BMW，前身乃是 Rapp Motoren Werke 與 Gustav Otto Flugmaschinenfabrik 德國引擎製造商，而眾人所熟知的 BMW，全名則為 Bayerische Motoren Werke GmbH，原先主攻航空用引擎的 BMW，為對應社會及時空背景的轉換，在 1923 年推出第一輛摩托車之後，於 1933 年推出首輛自行開發的全新內燃機引擎汽車 BMW 303，而 303 更是 BMW 旗下首次採用直列六缸引擎與雙腎型水箱護罩的車型；此外，BMW 對於未來更擘劃了明確藍圖，早在 1972 年時便透過該年度於慕尼黑所舉辦的奧林匹克運動會發表首款電動車 BMW 1602 Elektro-Antrieb。BMW 持續推出成功的運動房車 BMW 3系列、中大型豪華房車 BMW 5系列、BMW 7系列，而 BMW X 家族的亮相更開啟了豪華運動休旅風潮。
豪華運動房車標竿BMW 旗下最具代表性也最受廣泛討論的 3系列，初代車款 E21 誕生於 1975 年並採用了駕駛者導向的座艙設計以及 Hofmeister Kink 車尾 C 柱設計，奠定往後所為人稱道的經典設計風格；E21後繼車款第二代 3系列 E30 則是於 1982 年推出，E30 不僅是 3系列首次推出 Sedan 及 Touring 車型，經典的雙頭燈設定以及初代 M3 均在此時誕生，BMW 更以 M3 參與了 DTM 德國房車錦標賽，使 E30 成為歷代 3系列中人氣及討論度最高的經典車款；誕生於 1990 年的第三代 3系列 E36 則是調整了車身造型的設計語彙，更顯傾斜的 A 柱與 C 柱線條搭配由燈罩包覆的雙圓頭燈造型，使得 E36展現出更具跑格的流線俐落身影，同時 E36 也是 3系列首次推出 Hatchback三門掀背車型，成為往後 1系列潮流豪華掀背房車的緣起；於 1997年接棒 3系列大任的 E46，在車身造型設計上加入了更多柔和線條，同時大幅強化 Sedan、Coupé、Convertible、Touring 等各車型的風格，展現不同車型的獨特樣貌，也造就 E46 成為有史以來銷售表現最為優異的 BMW車款。於 2005 年發表的第五代 3系列E90，甫發表隔年就獲得 World Car of the Year 殊榮，得到全球市場好評，同時也是 3系列首度導入 iDrive控制系統、渦輪增壓引擎（335i）以及搭載於 M3 的 V8 引擎動力，使 M3的動力表現再次突破；緊接著於 2011 年登場的第六代 3系列 F30，整體車身設計變得更加大器有型，經典的天使眼頭燈更將其設計與雙腎型水箱護罩相連，而 F30 更是 3系列首度推出油電混合動力車型（ActiveHybrid 3、330e iPerformance），並推出全新 Gran Turismo，而以往並列於 3系列陣容的 Coupé、Convertible 車型，則正式獨立為全新 BMW 4系列。一路走來，BMW 3系列歷經六個世代更在全球各地累積銷售超過 1500 萬輛，而邁入全新第七世代的 3系列 G20，以全新車頭設計搭配車身肩線與經典 Hofmeister Kink C 柱設計，雕琢出修長流線的動感樣貌，更搭載創新科技如 BMW全數位虛擬座艙、iPhone手機數位鑰匙、智慧語音助理 2.0及無線智慧型手機整合系統，搭配功能強大完備的 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技；此外，全新開發的 BMW EfficientLightweight輕量化高剛性車體結構及 BMW 向來所堅持的 50:50車身配重，塑造出精湛無比的操控樂趣。