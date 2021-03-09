安全第一！Volvo 共九款車獲 IIHS 最高安全精選獎
2GameSome - 有車賞
2021-03-09 22:55:00
截至 2021 年 2 月，Volvo 汽車旗下包含 S60、V60、XC40、XC60 及 XC90 等多款車型獲得美國高速公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）最高安全精選獎（Top Safety Pick Plus Awards）。
美國高速公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）2021 年 2 月 24 日公布的最新測試結果，Volvo 汽車共計有九款車型獲得最高安全選擇獎（Top Safety Pick Plus Awards）。IIHS 最高安全選擇獎一直是車輛安全評鑑的最高肯定。此次 Volvo 汽車包含 S60、S60 Recharge、V60、V60 Recharge、XC40、XC60、XC60 Recharge、XC90、XC90 Recharge 在內共九款車型獲得此一殊榮。Volvo City Safety 整合前方碰撞警示與主動煞停，後續更增加行人與單車騎士偵測與防撞，創新先進的主動行車防護讓 Volvo 的安全性引領車壇，儘管許多品牌仍採用選配方式讓車主加價購買，Volvo 自始至終都將安全防護列為全車系標準配備。Volvo 汽車的願景是未來不再有車主駕駛新 Volvo 因事故而傷亡，因此品牌在安全科技的研發上不遺餘力，包含在新車加入限速功能、衝出路面安全暨防護系統升級等，以及搭載於 XC40 電動車上全新的先進駕駛輔助科技（Advances Driver Assistance System, ADAS）。