▲ 到哪都有獨棟可住！T6.1 California Ocean 318.8 萬起限量上市

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繼去年底率先導入的 T6.1 California Beach 後，今日（3/9）全新世代露營旗艦車款 T6.1 California Ocean 在台限量上市，並特別邀請福斯商旅品牌「VanLife 冒險王」－宥勝出席盛會。
新世代嶄新格局T6.1 California Ocean 承襲新世代 T型車經典風格，導入最新家族的嶄新外觀設計，包含全新 LED燈組，大幅提升日間和夜間的照明效果及行車安全；此外 California 專屬銘牌及 Aracaju 17吋輪圈等，整體視覺更加豪華氣派。「外接充電接頭」可為輔助電瓶充電，提供車內的露營設備充足電力不斷電、「伸縮式車側遮陽棚」及輕巧便利不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開。T6.1 California Ocean 車型提供 12 款繽紛耀眼車色選擇，包含素色漆：香草白、米白灰；金屬漆：璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、月桂綠；珍珠漆：珍珠黑，以及特殊雙色：璀璨銀／鋼琴紅、香草白／古銅金。
同時，為讓車主享受高質感車居生活的嶄新體驗，全面搭載全新中控台及儀表板設計，配置福斯集團新世代 MQB 多功能方向盤，不僅提升駕駛行車便利性，亦可快速隨手操控各項車用電子配備。同步搭載 A 柱上下車輔助把手，以及乘客艙二排座椅下方的置物盒等，提供極為便利與貼心的用車環境。此外，全車設有 ２ 組 Type-C、2 組傳統 USB 充電插座，以及配置 5 組 12V 120W 電源供應，並附設 2 組 230V 歐規電源插座，提供車主便利快速充電。
車用科技再進化在科技配備上，標配 Active Info Display 10.25 吋全邏輯數位化儀表板，提供駕駛多項功能選擇，科技化的操作介面讓駕駛有更直覺便利的數位體驗。此外搭載最新「Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機」，以及新世代 「App Connect 手機多媒體連結功能」，並設置 8 支高傳真環艙音效揚聲器等，全新 T6.1 California Ocean 在位於前座防眩後視鏡上方新增「多功能液晶中央控制面板」，增設彩色螢幕和水平儀，輕輕觸控即可快速掌握車頂帳伸縮、居住空間燈光、車身水平的狀態以及駐車暖氣控制等便利操作；同步搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計，給予乘員舒適又乾淨的用車環境。
全面搭載福斯集團「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」福斯商旅為給予乘員完善的行車安全防護，全面搭載福斯集團內最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，包含全速域 ACC主動式車距調節巡航系統，亦可透過方向盤功能鍵，輕鬆設定前車車距、定速等功能，能有效降低駕駛的疲勞感，提升行車安全及舒適性；並配置 Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及行人偵測），搭載 Side Assist 車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）等，提供駕駛者碰撞突發狀況時，系統會視情況啟動輔助，防止意外的發生。同時 Park Assist自動停車輔助系統（含 OPS360車側停車導引系統），以及加強行車安全視野的 Light Assist遠光燈輔助系統等；除此之外，亦同時標配 ESC電子行車動態穩定系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ASR加速循跡控制系統、斜坡起步輔助、ABS防鎖死煞車系統與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備，同時車內標配車用滅火器。
T6.1 California 專屬展示中心同步限量售販T6.1 California Ocean 搭載 2.0 升 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎，可提供 199 匹最大馬力以及 45.9 公斤米的最大扭力，並搭配 7速雙離合器自手排變速箱，配置全新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統。同時，T6.1 California Ocean更配備 4MOTION全時四輪驅動系統。此外，福斯商旅即日起於全台，北、中、南共六間展示中心同步限量售販。
福斯商旅與「VanLife 冒險王」攜手合作福斯商旅舉辦全新 T6.1 California Ocean 上市發表會，並特別邀請「VanLife冒險王」宥勝攜手合作。同時為品牌全新世代露營旗艦車款 T6.1 California Ocean 共同站台；在活動上，宥勝分享過往 200 多天以車為家，一家四口開著 California 全台冒險、享受各地最美的人情與美景。
T6.1 California Ocean 建議售價：新台幣$318.8萬起 (雙色加價 80,000 元)。