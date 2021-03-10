318.8萬起，「VanLife 冒險王」宥勝完美詮釋以車為家精神，福斯商旅全新T6.1 California Ocean限量上市

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隨著疫情改變國人生活型態，國內旅遊日益盛行，露營休閒已成為全民新運動風潮，而露營車更是掀起國內搶購熱潮！，全新世代露營旗艦車款T6.1 California Ocean，不僅是市場上唯一德國原裝進口露營車，更搭載五星級Villa的露營貼心機能設計深受國人喜愛，德製造車工藝與豐富機能特性，全方位滿足國人Vanlife樂旅生活。
福斯商旅California車系，一次擁有超完整露營設備，更以符合現代生活的進化機能持續風靡，自T3至今全球銷售累計超過19萬台，更是領先同級車款銷售之冠。此外，福斯商旅更以堅強的產品實力備受國際媒體青睞，T6.1 California由德國知名汽車雜誌(Auto Bild)讀者票選評比，獲得2020 年度露營車金獎 (2020 The Golden Award) 的殊榮與肯定。
作為戶外玩家首選的T6.1 California Ocean，承襲新世代T型車經典風格，導入最新家族的嶄新外觀設計，包含全新LED燈組，大幅提升日間和夜間的照明效果及行車安全；此外California專屬銘牌及Aracaju 17吋輪圈等，整體視覺更加豪華氣派。「外接充電接頭」可為輔助電瓶充電，提供車內的露營設備充足電力不斷電、「伸縮式車側遮陽棚」及輕巧便利不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開。T6.1 California Ocean車型提供12款繽紛耀眼車色選擇，包含素色漆：香草白、米白灰；金屬漆：璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、月桂綠；珍珠漆：珍珠黑，以及特殊雙色：璀璨銀／鋼琴紅、香草白／古銅金，滿足買家獨特風格的用車美學。
車室內裝則以豐富機能性為設計導向，可對應多樣化的戶外生活所需，除了California Ocean車系標配的「電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷」，在空間規劃設計上更別具巧思，別於上一代松木床架，上鋪床架也貼心再升級！其內建新增54組碟型彈簧符合人體工學的新結構，下鋪則新增加厚型舒適雙人床墊，不論上下舖，皆提供全家人一個輕鬆自在的舒眠環境，讓一家人在滿天星空和環山群繞的相伴下入眠。
其他包含「全功能流理台含42升的冰箱、不鏽鋼清洗水槽及雙爐烹飪瓦斯爐」、「4人座椅含大尺寸舒適平躺臥舖」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」，以及多功能「置衣櫃」、隱密性極高的「環艙遮光簾」等，並備有「外接式沖洗裝置」，讓戶外生活更輕鬆便利，如同家一般的舒適環境。此外，駕駛艙座椅可以180度轉向與乘客艙的二人座椅對坐，與家人一起互動、享受悠閒天倫時光。
同時，為讓車主享受高質感車居生活的嶄新體驗，全面搭載全新中控台及儀表板設計，配置福斯集團新世代MQB多功能方向盤，不僅提升駕駛行車便利性，亦可快速隨手操控各項車用電子配備。同步搭載A柱上下車輔助把手，以及乘客艙二排座椅下方的置物盒等，提供極為便利與貼心的用車環境。此外，全車設有２組Type-C、2組傳統USB 充電插座，以及配置5組12V 120W 電源供應，並附設2組230V 歐規電源插座，提供車主便利快速充電。
在科技配備上，標配Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表板，提供駕駛多項功能選擇，科技化的操作介面讓駕駛有更直覺便利的數位體驗。此外搭載最新「Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機」，以及新世代 「App Connect 手機多媒體連結功能」，並設置8支高傳真環艙音效揚聲器等，提供車主高品質享受的實用功能全新T6.1 California Ocean 在位於前座防眩後視鏡上方新增「多功能液晶中央控制面板」，增設彩色螢幕和水平儀，輕輕觸控即可快速掌握車頂帳伸縮、居住空間燈光、車身水平的狀態以及駐車暖氣控制等便利操作；同步搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計，給予乘員舒適又乾淨的用車環境。
福斯商旅為給予乘員完善的行車安全防護，全面搭載福斯集團內最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，包含全速域ACC主動式車距調節巡航系統，亦可透過方向盤功能鍵，輕鬆設定前車車距、定速等功能，能有效降低駕駛的疲勞感，提升行車安全及舒適性；並配置Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能及行人偵測），搭載Side Assist 車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）等，提供駕駛者碰撞突發狀況時，系統會視情況啟動輔助，防止意外的發生。同時給予國人貼心便利的Park Assist自動停車輔助系統（含OPS360車側停車導引系統），以及加強行車安全視野的Light Assist遠光燈輔助系統等；除此之外，亦同時標配ESC電子行車動態穩定系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ASR加速循跡控制系統、斜坡起步輔助、ABS防鎖死煞車系統與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備，同時車內標配車用滅火器， 給予一家人在出遊露營時，全方位高規的行車安全。
T6.1 California Ocean搭載2.0 升 TDI 柴油雙渦輪增壓引擎，可提供 199 匹最大馬力以及 45.9公斤米的最大扭力，並搭配7速雙離合器自手排變速箱，配置全新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統，滿足駕駛在所有旅途中皆能保持優異的操控性和穩定性。同時，T6.1 California Ocean更配備4MOTION全時四輪驅動系統，無論天候狀態與路面狀況，皆能給予穩定抓地力與循跡性，全面滿足戶外玩家用車的生活品質。
在3月9日福斯商旅隆重舉辦全新T6.1 California Ocean上市發表會中，特別邀請「VanLife冒險王」宥勝攜手合作，親自演繹專屬於福斯商旅的#VanLife。同時為品牌全新世代露營旗艦車款T6.1 California Ocean共同站台；在活動上，宥勝分享過往200多天以車為家，一家四口開著California全台冒險、享受各地最美的人情與美景，完美體驗說走就走、自給自足的放肆感以及隨心所欲的恣意旅程，真正實踐#VanLife的生活態度。
全新上市的T6.1 California Ocean建議售價為新台幣$318.8萬起 (雙色加價$80,000)，T6.1 California仍是目前市場上唯一德國原裝進口的露營車，而非以商用車在台改裝車款，相對緊緻的車身尺碼與適切車室配置，可說是最適合台灣地形路況的露營車，T6.1 California全車系會於全台6間「T6.1 California專屬展示中心」展售，想要開啟全新#VanLife生活型態的朋友，可至專屬展示中心，進一步了解T6.1 California全車系獨有特性。